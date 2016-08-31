查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·图文：让世界经济之水活起来 ·中沙高委会首次会议举行 ·严厉谴责极端暴力行径 ·楼阳生任山西省代省长 ·法律应当有所作为 ·美印签署军事后勤支持协定 ·罗塞夫就弹劾案做最后辩护 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 图文：让世界经济之水活起来 · 中沙高委会首次会议举行 · 严厉谴责极端暴力行径 · 楼阳生任山西省代省长 · 法律应当有所作为 · 美印签署军事后勤支持协定 · 罗塞夫就弹劾案做最后辩护 6 时事 2016.8.31 星期三 根治“演员天价片酬” 法律应当有所作为 湖北日报讯 据新华社电 十二届全国人大常委会第二十二次会议30日对电影产业促进法草案进行分组审议。“演员天价片酬”成为常委会组成人员关注的焦点问题之一。

“针对演员天价片酬问题，法律应当有所作为。”董中原委员说，“能否明确规定，一部电影中全部演员的片酬，最高不得超过该电影全部制作费用的30％，以法律的刚性规定为电影制作划上一条红线，有效引导制片人、导演和演员把社会效益放在首位。”

孙宝树委员说，电影制作成本过分向演员尤其是明星演员倾斜，势必会严重影响电影制作中编剧、布景、配音等相关制作环节的经费，导致电影空有明星阵容，而在故事情节、拍摄水平等方面的质量日益下降。这将不利于我国电影制作水平的提高和电影市场的繁荣。他建议，制定电影片酬管理制度，合理控制演员人工成本，以保障电影制作的质量。

车光铁委员说，目前我国电影产业收益大部分仅依靠票房和广告收入，最具商业价值的衍生产品开发则相对滞后，整个产业链条发展过短，建议对衍生产品开发鼓励和扶持政策进一步作出明确细化规定。





