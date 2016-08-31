查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·图文：让世界经济之水活起来 ·中沙高委会首次会议举行 ·严厉谴责极端暴力行径 ·楼阳生任山西省代省长 ·法律应当有所作为 ·美印签署军事后勤支持协定 ·罗塞夫就弹劾案做最后辩护 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 图文：让世界经济之水活起来 · 中沙高委会首次会议举行 · 严厉谴责极端暴力行径 · 楼阳生任山西省代省长 · 法律应当有所作为 · 美印签署军事后勤支持协定 · 罗塞夫就弹劾案做最后辩护 6 时事 2016.8.31 星期三 楼阳生任山西省代省长 湖北日报讯 据新华社电山西省人大常委会第二十八次会议8月30日决定，接受李小鹏因工作变动辞去山西省省长职务的请求，任命楼阳生为山西省副省长、代理山西省省长。

楼阳生，男，汉族，1959年10月生，浙江浦江人，1981年11月加入中国共产党，1976年8月参加工作，在职研究生学历，工商管理硕士学位。曾于2012年3月至2012年5月任湖北省委常委、组织部部长，于2012年5月至2014年6月任湖北省委常委、组织部部长、省委党校校长。





