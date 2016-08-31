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·中沙高委会首次会议举行
·严厉谴责极端暴力行径
·楼阳生任山西省代省长
·法律应当有所作为
·美印签署军事后勤支持协定
·罗塞夫就弹劾案做最后辩护
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图文：让世界经济之水活起来
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美印签署军事后勤支持协定
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罗塞夫就弹劾案做最后辩护
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时事
2016.8.31 星期三
外交部回应我驻吉尔吉斯斯坦使馆遇袭
严厉谴责极端暴力行径
湖北日报讯 据新华社电 外交部发言人华春莹30日表示，中国驻吉尔吉斯斯坦使馆当地时间30日上午遭到汽车炸弹袭击，造成使馆3名人员轻伤，中方对此深感震惊并严厉谴责这一极端暴力行径。
华春莹说，外交部已于第一时间启动应急响应机制，中方已要求吉方立即采取一切必要措施，确保中国在吉机构和人员安全，并迅速彻查事件真相，严惩凶手。
华春莹说，恐怖主义是国际社会的公敌，是本地区国家面临的最严重威胁。
华春莹表示，中方同样是恐怖主义受害者，将在双边和上海合作组织框架内加大同吉方等地区国家的反恐合作，坚决打击一切形式的恐怖主义，切实维护中方驻有关国家机构和人员安全，切实维护地区安全稳定。
又讯 吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫当地时间30日下午下达指示，要求吉各强力部门立即彻查针对中国驻吉使馆的爆炸袭击事件。