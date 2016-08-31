查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·图文：让世界经济之水活起来 ·中沙高委会首次会议举行 ·严厉谴责极端暴力行径 ·楼阳生任山西省代省长 ·法律应当有所作为 ·美印签署军事后勤支持协定 ·罗塞夫就弹劾案做最后辩护 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 图文：让世界经济之水活起来 · 中沙高委会首次会议举行 · 严厉谴责极端暴力行径 · 楼阳生任山西省代省长 · 法律应当有所作为 · 美印签署军事后勤支持协定 · 罗塞夫就弹劾案做最后辩护 6 时事 2016.8.31 星期三 中沙高委会首次会议举行 提升中国沙特全面战略伙伴关系 双方签署《协定》和《会议纪要》 湖北日报讯 据新华社电 中共中央政治局常委、国务院副总理、中沙高级别联合委员会中方牵头人张高丽30日在北京和沙特王储继承人兼第二副首相、国防大臣、中沙高级别联合委员会沙方牵头人穆罕默德共同主持中沙高委会首次会议。

张高丽说，中方坚持从战略高度和长远角度发展对沙关系，愿同沙方分享治国理政经验，相互支持彼此核心利益和重大关切，巩固战略互信。中方赞赏沙方提出“2030愿景”，愿在共建“一带一路”框架内加强两国发展战略对接，推动双方产能和装备制造、能源、贸易、投资、金融、科技、人文、安全等各领域合作，打造中沙全方位立体合作新格局，不断丰富中沙全面战略伙伴关系内涵。

穆罕默德表示，沙方坚定支持中方在台湾、涉疆、南海等问题上的立场，希望同中方合作共建“一带一路”，加强能源、贸易、投资、金融、工业化、矿产等领域的伙伴关系，密切协调，应对恐怖主义威胁，促进国际和地区和平稳定。沙方支持中方办好二十国集团杭州峰会。

会后，张高丽和穆罕默德签署了《中国政府和沙特政府关于成立中沙高级别联合委员会的协定》和《中国政府和沙特政府高级别联合委员会首次会议纪要》，并共同见证了双方政治、能源、金融、投资、住房、水资源、质检、科技、人文等领域合作文件的签署。

中沙高委会下设政治外交，“一带一路”、重大投资合作项目和能源，贸易和投资，文化、科技和旅游等6个分委会。





