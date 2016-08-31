查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时政要闻 ·图文：坚守信仰高地 矢志铸魂育人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 图文：坚守信仰高地 矢志铸魂育 5 时政要闻 2016.8.31 星期三 图文：坚守信仰高地 矢志铸魂育人 ——“老战士报告团”发言摘登 湖北日报讯 图为：老战士们手捧鲜花，向官兵致敬。

图为：一名大学生含泪听报告。（本版图片：视界网 李明 摄）



记者陈鹏 通讯员穆琳 孙鹏



真情真理 中国故事



老战士报告团副团长毛兰成



12年前，在老团长张绪的带领下，我加入了老战士报告团这个光荣集体。相对报告团老一辈而言，我是一名后来者，一直在学习着他们的事迹，感悟着他们的精神，传承着他们的信仰，沿着他们的足迹前行。

我们报告团成员中，有13人参加过战争，5人身负重伤。血与火的洗礼、生与死的考验，坚定了大家爱党信党跟党走的信念。张绪老团长是我们党的同龄人，未满16岁就追随红军参加了革命，参加大大小小战斗100多次。抗日战争中，日本鬼子的子弹击中他的右眼，年仅17岁就只剩下一只眼睛；解放战争中，国民党部队的子弹击穿了他的脖颈；抗美援朝战争中，美军手雷炸伤他的腰部，昏迷了5天6夜，直至去世身上还留着3块弹片。三个历史阶段，三次身负重伤，没有成为张老炫耀的资本，反而成为他不懈奋斗的动力。

上世纪80年代，西方反华势力大搞和平演变，国内少数人公然否定党的四项基本原则，造成了严重的思想混乱。面对这一切，许多从枪林弹雨中走来的老红军、老八路、老党员坐不住了，个个义愤填膺。老团长张绪激动地对大家讲：“当干部可以退居二线，做共产党员却永远没有‘二线’，工作职务没有了，但共产党员的责任还在。为了捍卫党的领导、捍卫社会主义制度，我们必须站出来说话！”

正是凭着这种高度的政治敏感和对党的无限忠诚，1986年10月，干休所10名已经离职的老战士，毫不犹豫地披挂上阵，主动请缨成立老战士报告团，以伤残之躯投入到没有硝烟的思想战场。

老团长张绪临终前的一句话，一直在我耳边回响。那次，我应张老的要求，上门去给他录制影像光盘，他想作为特殊的遗产留给孩子们。录制到最后，张老对着摄像机，郑重地向党组织袒露了心声：“我最大的愿望是，在去世之后，党组织能确认我是一名合格的共产党员”。一位87岁高龄的老人，一名70年党龄的老党员，一个戎马一生、身经百战的老红军，在生命的尽头，始终割舍不下的，是党组织对自己的评价，这是一种多么纯粹的情感，多么忠诚的信仰！习主席要求我们要做合格党员，张老正是用他的一生为我们诠释了什么是共产党员的信仰，什么是合格的共产党员！

回顾三十年的历程，报告团旗帜不倒、队伍不散、工作不断，深受群众欢迎，社会认同。这让我们深刻认识到，只有紧跟党的思想步伐，与时俱进，才能紧扣时代脉搏，才能用真心真情真理讲好中国故事、弘扬中国精神、传播中国好声音。



英雄老兵 闪耀群星



老战士报告团成员曹京柱



由于工作的关系，我接触和采访过很多南征北战的老英雄老党员，深深地感到这些老革命老党员每个人都是一部厚重的“红宝书”。

老战士报告团的早期成员，大部分都是我很熟悉很崇敬的老领导，过去我经常随他们一起出差，下基层蹲点，让我永远难忘的是下基层调研，从首长到参谋干事都一样地交伙食费，在出差途中从来都是首长个人掏钱请我们这些随员吃饭。每逢春节，领导更是把单身汉和临时来队家属一起叫到家里会餐，我们都是两手空空到他们家去的。这在当年，都是些寻常小事，可这些小事却体现着我们党的优良传统、我军的优良作风。这些平凡的小事，体现着老前辈们的高尚情操，也体现着这些老共产党人的境界追求。

有一件事令我终生难忘，上世纪70年代我跟随老首长、老红军杨春晖，到河南新乡直升机团调研，天特别冷，手冻得握不住钢笔，部队招待所没暖气，考虑到老首长年纪大了，团里提出把我们安排到市里有暖气的宾馆住，杨老坚决不同意，说就住部队招待所，晚上多盖床被子就是了。那时我年轻，盖了两床厚被子还觉得冷。第四天我们离开直升机团，在火车上我才知道，老首长一连三夜都是穿着大衣盖被子睡的，冷得睡不着，就在屋内来回走。

还有一次，我随杨老到一个高炮连队搞教育试点，吃住在连队，条件很艰苦，经常是咸萝卜条拌大米饭，连点肉腥味都闻不到。我跟工作组其他人商量后，由我去找连长指导员商量一下，看能不能在午餐时给杨老煎一个鸡蛋。中午开饭时炊事员给杨老煎了个鸡蛋，杨老问改善生活呀？再一看我们都没有，战士们也没有鸡蛋，便把筷子啪地往桌子上一拍，问“这是怎么回事啊？”我赶紧解释说：“杨副主任，你爬过雪山走过草地，年龄比连队干部、战士的爹都大，吃个炒鸡蛋算啥？”杨老更火了，批评我说：“小曹，你这是让我搞特殊化！以后再也不准搞了。”说着把鸡蛋往其他同志碗里夹，分给大家吃了。

现在，我正在写一本书，书名叫《我的天空和星星》，即思想的天空和最敬爱的人，报告团的前辈们就是我天空上明亮的星星。我要通过老战士报告团的事迹，告诉大家什么是真正的共产党人！



保持红心 永不变色



老战士报告团成员骆继铭



我是一名有着67年党龄的老党员，是从旧社会走过来的人，经历过风风雨雨，曾看到过很多人间惨剧，能够过上今天的幸福生活，发自内心地感谢共产党，甘愿一辈子去追随。

习主席讲：“我经常看中国近代的一些史料，一看到落后挨打的悲惨场景就痛彻肺腑！”曾经的苦难经历让我对这句话深有同感。我的家乡在江苏句容，在我十岁的时候，也就是1937年，日本鬼子血洗了我的家乡，全家开始逃难。从南京到武汉，转长沙到桂林，再到贵阳，耗尽了家中的积蓄，甚至连衣服也丢光了。记得那年冬天特别冷，我却贴身穿着姐姐的花袄子，膝盖上套着父亲的长袜筒，外面套了两件单裤，就这样哆哆嗦嗦地过了一冬。

我们全家逃难途经汉口时，在大街上，经常可以看到宣传抗日的游行队伍，可以听到激昂的口号声和雄壮的歌声。虽然我当时年龄不大，但却被他们的歌声感染了、打动了，学会了用歌声来呐喊，来激励自己。

我的逃难生涯直到抗战胜利才算结束。1945年秋，我中学毕业，考上了国立中央大学经济系。我感到未来一片美好，但恶劣的国内环境，根本容不得我安心读书。原因是蒋介石葬送了抗战胜利后的大好形势，悍然举起屠刀，发动内战。1947年5月20日，南京、上海的大学生举行声势浩大的罢课游行，喊出“反内战、反饥饿、反迫害”的口号。国民党反动派如临大敌，派出大批军警、马队残酷镇压。我在游行中，一时躲避不及，被反动军警打伤了左臂。我的好友、同班同学孙傲沧被打成骨折。国民党反动派不但对全国人民的正义呼声充耳不闻，反而如此残暴地对待赤手空拳的青年学生，这使我惊醒了，我开始擦亮眼睛，在黑暗中寻找光明。

入伍几十年来，无论身在何地，无论身处何种岗位，我都没敢忘记自己是一名党员，都十分珍惜这来之不易的政治生命，时刻在提醒自己永远记住入党的初衷，保持红心，永不变色。



一诺千金 一生坚守



老战士报告团成员赵庆珍



我是空军某旅转业干部，现在四川省邛崃市委办公室工作。

2014年，我被评为首届“感动四川十大人物”，获得全国“道德模范”提名奖，从一名默默无闻的转业干部走入了公众的视野。说实话，面对突如其来的荣誉和光环，我有些不知所措，我只是做了一个党员该做的事，却引起了这么强烈的反响。更让我没想到的是，我有幸成为老战士报告团的一员。

1989年，我成为一名光荣的飞行学员。在学校，我结识了来自邛崃的同学余江。同样来自农村、相似的生活经历，让我们很快成为无话不说的好朋友。训练中我们相互勉励并立下誓言：“一定要在飞行上干出一番事业，哪怕为之牺牲生命，也在所不惜。如果将来谁出现意外，相互为对方的父母尽孝。”

谁也没有想到，这句互相鼓励的话竟一语成谶。1993年8月23日，余江在毕业前一次夜航飞行训练中不幸牺牲。一直与儿子相依为命的程秀莲妈妈得知噩耗，犹如晴天霹雳，当场昏厥过去。我守在病床边，看着程妈妈苏醒过来后，紧紧握住她的手，郑重地说：“余江弟弟走了，以后我就是您的儿子！”从那时起，我每年休假都去邛崃，因为，那里有我牵挂的妈妈。

信守承诺是中华民族的传统美德，既然有了承诺，就要一生坚守。转业时，是回老家徐州，还是去邛崃的难题摆在我面前。我与父亲商量，他坚定地支持我说：家里还有两个哥哥在，你就去那边一心一意地照顾好程妈妈。从此，我与父亲总是聚少离多，直到父亲病重时，我才赶回老家送了老人最后一程。

报告团老首长们常说：精神的力量是无穷的，道德的力量也是无穷的。今天，作为报告团的新成员，我觉得自己精神上有了真归宿，行动上有了新目标！我要按照讲政治、有信念；讲规矩、有纪律；讲道德、有品行；讲奉献、有作为的要求，沿着报告团的足迹，坚定地走下去！



像父亲那样 做合格党员



老战士报告团成员张佑军



我是张绪的小儿子。可能在很多人眼中，我是将门之后、首长之子，少不了跟着他沾光，可事实上我没有得到任何照顾，父亲也没有留下任何物质遗产，唯一就是把“共产党员”四个字深深刻在我脑海中。

父亲1921年7月出生在山西省平遥县，是党的同龄人，不管是战争年代，还是和平时期，他总是把党的事业看得很重，一生都在追随、都在奉献。

烽火岁月里，父亲先后参加了抗日战争、解放战争和抗美援朝战争，枪林弹雨，九死一生，三负重伤，右眼永久失明，脖子被子弹洞穿，腰部被炸伤，直到去世身上还留有3块弹片。每当回忆这些往事，父亲总是十分从容平静。他说：“敌人的子弹可以击伤我的身体，但击不垮我的信念和勇气。血与火、生与死的考验，更加坚定了我跟党走，为共产主义事业奋斗终身的信念和决心。”

1983年，父亲从原武汉军区空军副参谋长岗位上离休，我们兄弟原以为可以好好陪陪老人，让他度过一个安逸的晚年。可离休没多久，他就倡议成立老战士报告团，并被大家推选为团长。

2008年1月，天气出奇的冷，外面还下着雪，地面结着冰，父亲刚出院就接到武汉卓刀泉中学邀请，我们看到父亲久病初愈，身体虚弱，又是冰天雪地的，都建议他不要去，但他说，我已经答应了孩子们，就要说话算话，毅然走出家门。看着父亲拄着拐杖，步履蹒跚地走在风雪中的背影，我的心头一紧：真怕他这一去，真就倒在讲台上了！那天讲完后，他是被老师们搀扶着送回家的，接着就住进了医院重症监护室，这是父亲生命中的最后一次报告。

2008年5月1日，父亲走完了87年的人生历程，永远地离开了我们。我们发现了父亲的遗嘱，上面写道：“遗体捐医供科研，团结战斗寄哀思……”

送完父亲后，报告团毛叔叔赶到我家，送来了父亲请他转交我们的一份“遗产”，一张父亲最后对我们嘱托的光盘。在录像里，父亲对我们说：“我参加革命几十年，没有给你们留下金，也没有给你们留下银，留给你们的就是这张光盘。里面是我的革命经历和我作为一名共产党员的做人准则。你们要经常看一看，不要忘记你们是红军的后人。”

父亲没教过我什么大道理，但他却用一生做着共产党员的示范。2012年，我被增补为报告团成员。面对这份荣誉和责任，我已做好准备，就是沿着父亲的足迹，传承父亲的精神，像他那样做一个大写的人，做一名合格的共产党员！



红色基因传承人 创新理论传播者

——中部战区空军某指挥所老战士报告团简介



中部战区空军某指挥所“老战士报告团”原由10名离退休的老红军、老八路于1986年10月自发成立，先后去世10人，经多次补充现有成员13人。

30年来，他们坚持以“战争的幸存者、历史的见证人”的特殊身份，不辞辛劳地奔波在全国10多个省、市、自治区，深入部队和地方党政机关、大专院校、中小学校、企事业以及少管所、监狱等单位义务讲课作报告，进行我党我军革命传统教育。先后作报告3300多场，听众达220多万人次，引起强烈反响。曾4次被国家关心下一代工作委员会授予“全国关心下一代工作先进单位”，被全国老龄委授予“全国老有所为创新奖”，被空军授予“爱国主义教育先进集体”“社会主义精神文明建设先进集体”，并多次被湖北省、武汉市评为“关心下一代先进集体”。

2009年，原团长张绪被空军党委追认为“把一生献给党和人民事业的模范共产党员”，并被中宣部列为全国重大典型广泛宣传报道，在全国全军上下引起强烈反响。2011年7月，张绪同志被中组部追授为“全国优秀共产党员”，2012年，以张绪先进事迹编排的大型话剧《信仰》荣获“五个一工程奖”和话剧最高奖“金狮奖”。

现任报告团成员中，年龄最大的96岁，最小的54岁，平均年龄81岁。但无论人员如何变动，世事如何变迁，报告团始终做到“旗帜不倒、队伍不散、工作不断”。特别是在学习贯彻习主席系列重要讲话精神中，他们积极奔波在军营内外，解读强国梦、强军梦，引导青年官兵争当“四有”新一代革命军人，先后作报告200余场，在广大官兵和社会群众中引起强烈反响。





