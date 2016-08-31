灾难再大，也冲不垮信心三级工作组在麻城形成合力广告图文：修复水毁桥大冶投入1200万元重建60所受灾学校蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集中重建损房受灾群众捐木材
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 第4版 全力以赴 恢复重建
·灾难再大，也冲不垮信心
·三级工作组在麻城形成合力
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·图文：修复水毁桥
·大冶投入1200万元重建60所受灾学校
·蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集中重建
·损房受灾群众捐木材
湖北日报电子版
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4 全力以赴 恢复重建 2016.8.31 星期三
损房受灾群众捐木材
    湖北日报讯 记者陈鹏 通讯员陈勇 苏金华

    25日，鹤峰县邬阳乡郭家村六组灾民晏和如的新房落成现场，一位特殊的捐赠人格外引人注目。
    68岁的郭永立，晏和如的同村人。今年洪灾，郭永立的房子彻底毁损。该村党员干部迅速组织工匠，动员附近的村民帮忙，不到1个月，为郭永立建成新居。
    这是一栋一层三间、占地近90平方米的房子，水泥地坪、砖混墙体、木构坡屋顶，尤其那一块块锃亮的瓷瓦和洁净的玻璃窗，映着山里的秋阳，金光灿灿的。郭永立感叹，“从来没想过住这么好的房子。”
    8月10日，村干部又发动群众帮助出走30多年、且拖着严重腿疾的村民晏和如修建新屋。
    看到村民积极投工投劳，平整场地，筹集砖瓦。郭永立找到村支书何明祥说，自己年纪大了，体力活帮不上什么忙，但家里修房屋时存留了一些木材，只要用得上，随便挑。
    郭永立的主动捐赠，感动了所有人，也帮了晏和如的大忙。仅仅5天时间，一间40余平方米砖混房屋的主体完工。至8月25日，晏和如新家的卫生间、水电等设施完工。
    “党的政策好，党的干部好，我报答不了这样的恩情。”郭永立说，自己捐点木材，也是尽一份心。


   
　