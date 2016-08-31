查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 全力以赴 恢复重建 ·灾难再大，也冲不垮信心 ·三级工作组在麻城形成合力 ·广告 ·图文：修复水毁桥 ·大冶投入1200万元重建60所受灾学校 ·蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集中重建 ·损房受灾群众捐木材 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 灾难再大，也冲不垮信心 · 三级工作组在麻城形成合力 · 广告 · 图文：修复水毁桥 · 大冶投入1200万元重建60所 · 蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集 · 损房受灾群众捐木材 4 全力以赴 恢复重建 2016.8.31 星期三 损房受灾群众捐木材 湖北日报讯 记者陈鹏 通讯员陈勇 苏金华



25日，鹤峰县邬阳乡郭家村六组灾民晏和如的新房落成现场，一位特殊的捐赠人格外引人注目。

68岁的郭永立，晏和如的同村人。今年洪灾，郭永立的房子彻底毁损。该村党员干部迅速组织工匠，动员附近的村民帮忙，不到1个月，为郭永立建成新居。

这是一栋一层三间、占地近90平方米的房子，水泥地坪、砖混墙体、木构坡屋顶，尤其那一块块锃亮的瓷瓦和洁净的玻璃窗，映着山里的秋阳，金光灿灿的。郭永立感叹，“从来没想过住这么好的房子。”

8月10日，村干部又发动群众帮助出走30多年、且拖着严重腿疾的村民晏和如修建新屋。

看到村民积极投工投劳，平整场地，筹集砖瓦。郭永立找到村支书何明祥说，自己年纪大了，体力活帮不上什么忙，但家里修房屋时存留了一些木材，只要用得上，随便挑。

郭永立的主动捐赠，感动了所有人，也帮了晏和如的大忙。仅仅5天时间，一间40余平方米砖混房屋的主体完工。至8月25日，晏和如新家的卫生间、水电等设施完工。

“党的政策好，党的干部好，我报答不了这样的恩情。”郭永立说，自己捐点木材，也是尽一份心。





