灾难再大，也冲不垮信心三级工作组在麻城形成合力广告图文：修复水毁桥大冶投入1200万元重建60所受灾学校蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集中重建损房受灾群众捐木材
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 第4版 全力以赴 恢复重建
·灾难再大，也冲不垮信心
·三级工作组在麻城形成合力
·广告
·图文：修复水毁桥
·大冶投入1200万元重建60所受灾学校
·蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集中重建
·损房受灾群众捐木材
湖北日报电子版
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4 全力以赴 恢复重建 2016.8.31 星期三
蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集中重建
    湖北日报讯 （记者杨麟、通讯员朱立勇）蕲春县是暴雨洪涝灾害重灾区，全县有1581户倒房户需要恢复重建，目前已有504户倒房户开工重建，109户竣工。
    为了集中有限资源迅速完成灾后重建，蕲春县政府统筹部署倒房恢复重建工作，各乡镇进行统一规划，统一标准，统一建设。蕲春县还成立了以民政局、住建局、国土局牵头，相关责任单位为成员的损毁房屋鉴定、重建工作组，核定全县需恢复重建1581户。
    蕲春县还将受灾严重的张塝镇塔林村、新路村的倒房户，所有“五保”倒房重建户，倒房中的易地搬迁户全部纳入易地扶贫搬迁范畴，进行集中重建。对其他的倒房重建对象按照每人补助1万元，每户不超过5万元的标准测算总额，由各乡镇按照相关政策进行分类救助。


   
　