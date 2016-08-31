查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 全力以赴 恢复重建 ·灾难再大，也冲不垮信心 ·三级工作组在麻城形成合力 ·广告 ·图文：修复水毁桥 ·大冶投入1200万元重建60所受灾学校 ·蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集中重建 ·损房受灾群众捐木材 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 灾难再大，也冲不垮信心 · 三级工作组在麻城形成合力 · 广告 · 图文：修复水毁桥 · 大冶投入1200万元重建60所 · 蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集 · 损房受灾群众捐木材 4 全力以赴 恢复重建 2016.8.31 星期三 蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集中重建 湖北日报讯 （记者杨麟、通讯员朱立勇）蕲春县是暴雨洪涝灾害重灾区，全县有1581户倒房户需要恢复重建，目前已有504户倒房户开工重建，109户竣工。

为了集中有限资源迅速完成灾后重建，蕲春县政府统筹部署倒房恢复重建工作，各乡镇进行统一规划，统一标准，统一建设。蕲春县还成立了以民政局、住建局、国土局牵头，相关责任单位为成员的损毁房屋鉴定、重建工作组，核定全县需恢复重建1581户。

蕲春县还将受灾严重的张塝镇塔林村、新路村的倒房户，所有“五保”倒房重建户，倒房中的易地搬迁户全部纳入易地扶贫搬迁范畴，进行集中重建。对其他的倒房重建对象按照每人补助1万元，每户不超过5万元的标准测算总额，由各乡镇按照相关政策进行分类救助。





