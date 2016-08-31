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第4版 全力以赴 恢复重建
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·三级工作组在麻城形成合力
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·图文：修复水毁桥
·大冶投入1200万元重建60所受灾学校
·蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集中重建
·损房受灾群众捐木材
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大冶投入1200万元重建60所
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蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集
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损房受灾群众捐木材
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全力以赴 恢复重建
2016.8.31 星期三
蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集中重建
湖北日报讯 （记者杨麟、通讯员朱立勇）蕲春县是暴雨洪涝灾害重灾区，全县有1581户倒房户需要恢复重建，目前已有504户倒房户开工重建，109户竣工。
为了集中有限资源迅速完成灾后重建，蕲春县政府统筹部署倒房恢复重建工作，各乡镇进行统一规划，统一标准，统一建设。蕲春县还成立了以民政局、住建局、国土局牵头，相关责任单位为成员的损毁房屋鉴定、重建工作组，核定全县需恢复重建1581户。
蕲春县还将受灾严重的张塝镇塔林村、新路村的倒房户，所有“五保”倒房重建户，倒房中的易地搬迁户全部纳入易地扶贫搬迁范畴，进行集中重建。对其他的倒房重建对象按照每人补助1万元，每户不超过5万元的标准测算总额，由各乡镇按照相关政策进行分类救助。