查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 全力以赴 恢复重建 ·灾难再大，也冲不垮信心 ·三级工作组在麻城形成合力 ·广告 ·图文：修复水毁桥 ·大冶投入1200万元重建60所受灾学校 ·蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集中重建 ·损房受灾群众捐木材 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 灾难再大，也冲不垮信心 · 三级工作组在麻城形成合力 · 广告 · 图文：修复水毁桥 · 大冶投入1200万元重建60所 · 蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集 · 损房受灾群众捐木材 4 全力以赴 恢复重建 2016.8.31 星期三 大冶投入1200万元重建60所受灾学校 湖北日报讯 （记者陶忠辉、通讯员程良友、丁星朗）大冶市投入1200万元，对60所受灾学校进行恢复重建，确保9月1日顺利开学。

在今年特大洪灾中，大冶市有60所学校的围墙、房屋受损，涉及学生33000名。该市把学校灾后恢复重建作为首要任务，落实专项经费1200万元。市教育局成立两个专班，与工程设计、施工、监理单位技术人员一起，对60所受灾学校进行紧急恢复重建。同时还对全市180余所学校的围墙、护坡、房屋进行安全排查，对存在安全隐患的地方，现场制定灾后重建和维修改造设计方案，消除安全隐患。

目前，60所学校的恢复重建工程大部分已经完工，33000名学生可如期开学。





