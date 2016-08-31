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第4版 全力以赴 恢复重建
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·图文：修复水毁桥
·大冶投入1200万元重建60所受灾学校
·蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集中重建
·损房受灾群众捐木材
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图文：修复水毁桥
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大冶投入1200万元重建60所
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蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集
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全力以赴 恢复重建
2016.8.31 星期三
图文：修复水毁桥
湖北日报讯 24日，咸宁市咸安区公路养护工人正在对汀泗桥镇钱坑桥进行修复施工。今年7月上旬咸安区遭特大暴雨侵袭，导致该桥桥基被冲空，桥梁损毁严重。咸安区公路局计划对此桥进行拆除重建，预计11月之前可完成修复。（视界网 吴涛 摄）