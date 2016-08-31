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第4版 全力以赴 恢复重建
·灾难再大，也冲不垮信心
·三级工作组在麻城形成合力
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·图文：修复水毁桥
·大冶投入1200万元重建60所受灾学校
·蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集中重建
·损房受灾群众捐木材
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灾难再大，也冲不垮信心
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三级工作组在麻城形成合力
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大冶投入1200万元重建60所
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蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集
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损房受灾群众捐木材
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全力以赴 恢复重建
2016.8.31 星期三
三级工作组在麻城形成合力
湖北日报讯 （记者汪彤、通讯员万永庄）昨悉，近一个月来，省市县三级抗灾救灾工作组在麻城形成联动机制，互融互通，共享信息，取长补短，为当地灾后重建营造出团结奋进的良好氛围。
由省人大常委会办公厅驻麻城工作组牵头，每周召开一次工作组会议，每半个月召开一次工作组组长会议。省直工作组、19个黄冈市直工作组和496个麻城市直工作组均派组长到会，互通进度，交流经验，并就工作中的重点、难点，与当地相关部门协商、沟通。
省直工作组还建立了“麻城抗灾救灾工作组”QQ群，实时传达上级最新要求，以及麻城市各界有关抗灾救灾工作的想法，并积极开展讨论。
麻城市委书记杨遥认为，省市县三级工作组联动，把500多个工作组变成一支由各级干部组成的1600多人工作大队，将上级要求与基层实际有机结合起来，对于当地创造性开展抗灾救灾工作，具有较好的指导性和针对性。此外，工作组内部也形成了比较竞争、力争上游的良好氛围，立足各自联系点为老百姓做更多实事、好事。