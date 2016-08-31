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 第3版 不忘初心 继续前进
·19家企业昨集体登陆四板
·20家省属国资“僵尸企业”今年退出
·处置“僵尸企业”有堵亦要有疏
·全省“放心消费创建”活动如火如荼
·鄂旅投启动首批退出方案
·图文：公路箱梁架设完工
·长江出版集团半年营收同比劲增5倍
·鄂乡镇走出一家世界级“小”企业
湖北日报电子版
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3 不忘初心 继续前进 2016.8.31 星期三
处置“僵尸企业”有堵亦要有疏
    湖北日报讯 志慧

    清理“僵尸企业”是市场经济发展的需要，也是创新进步的必然。
    众多“僵而不死”的企业，好比一只只“吸血虫”，既让政府的帮扶资金大量流失，又违背“优胜劣汰”的市场法则，形成了“劣币驱逐良币”的不良市场氛围。
    然而，清理“僵尸企业”涉及历史问题，涉及复杂的利益博弈。
    须壮士断腕，触及痛点。能否扎实推进“僵尸企业”重组整合或退出市场，考验着地方政府的改革魄力和责任担当。
    有堵亦要有疏。
    堵，就要对那些无资源、盈利无望的企业，通过关闭破产、产权转让等手段，依法清理退出；
    疏，则是对一些有优质资源、有治疗价值的企业，通过重组、剥离等手段助其重生，恢复其造血功能和活力。
    “堵”与“疏”双向齐发力，方能共同给国企改革带来发展的晴空。


   
　