查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·19家企业昨集体登陆四板 ·20家省属国资“僵尸企业”今年退出 ·处置“僵尸企业”有堵亦要有疏 ·全省“放心消费创建”活动如火如荼 ·鄂旅投启动首批退出方案 ·图文：公路箱梁架设完工 ·长江出版集团半年营收同比劲增5倍 ·鄂乡镇走出一家世界级“小”企业 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 19家企业昨集体登陆四板 · 20家省属国资“僵尸企业”今年 · 处置“僵尸企业”有堵亦要有疏 · 全省“放心消费创建”活动如火如 · 鄂旅投启动首批退出方案 · 图文：公路箱梁架设完工 · 长江出版集团半年营收同比劲增5 · 鄂乡镇走出一家世界级“小”企业 3 不忘初心 继续前进 2016.8.31 星期三 避免僵而不死 20家省属国资“僵尸企业”今年退出 湖北日报讯 （记者廖志慧、通讯员李斯）昨从省宏泰集团获悉，通过清算注销、整体划转、依法破产、挂牌转让等方式，我省已清退“僵尸企业”55家，今年将再完成20家“僵尸企业”注销退出工作，力争实现处置收益2亿多元，2017年完成余下所有“僵尸企业”的清理退出。

“僵尸企业”是指已停产、半停产、连年亏损、资不抵债，主要靠政府补贴和银行续贷维持经营的企业。2014年3月，省政府同意将73家“僵尸企业”由省直脱钩企业托管中心划转省宏泰集团托管。

清理退出战略只是省宏泰集团分类推进改革发展的模式之一。作为湖北国资运营平台，省宏泰集团坚持“一企一策”，深化改革。省宏泰集团董事长瞿定远介绍，做实做强省宏泰托管资产经营公司，按照品牌合作战略、开启直融战略、清理退出战略等三种模式分类推进改革，力争三年内实现托管公司营收达120亿元。

对主业清晰突出、运营能力较强、具备盈利能力的所属企业，大力引进战略投资者，进一步做强做优主业，择优推动新三板挂牌上市，资产管理公司、资本运营公司、理化测试中心等已启动股权改革；对效益状况不佳的企业，将采取兼并重组、挂牌转让等方式退出，启动了对外经贸投资公司和糖酒副食、五矿贸易、商业物资等企业的资产重组，新组建的对外经贸投资公司规划在武汉空港投资兴建一个外贸综合体，有望通过转型发展实现“重生”。





