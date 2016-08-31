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第3版 不忘初心 继续前进
·19家企业昨集体登陆四板
·20家省属国资“僵尸企业”今年退出
·处置“僵尸企业”有堵亦要有疏
·全省“放心消费创建”活动如火如荼
·鄂旅投启动首批退出方案
·图文：公路箱梁架设完工
·长江出版集团半年营收同比劲增5倍
·鄂乡镇走出一家世界级“小”企业
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19家企业昨集体登陆四板
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20家省属国资“僵尸企业”今年
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处置“僵尸企业”有堵亦要有疏
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全省“放心消费创建”活动如火如
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鄂旅投启动首批退出方案
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图文：公路箱梁架设完工
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长江出版集团半年营收同比劲增5
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鄂乡镇走出一家世界级“小”企业
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不忘初心 继续前进
2016.8.31 星期三
19家企业昨集体登陆四板
地方特色产业板块达40个
湖北日报讯 （记者吴文娟、通讯员彭俊皓）昨日，鄂州、阳新、江夏19家企业集体登陆湖北区域性股权市场，形成鄂州“新兴产业板块”、阳新“新型农业板块”、江夏“农业科技板块”，四板地方特色产业板块由此达40个。
当天挂牌的19家企业，均来自“武汉1+8城市圈”城市。涵盖建筑、电子、化工、商务服务和制造等行业的11家企业，构成鄂州区域资本市场首个特色板块——鄂州“新兴产业板块”。鄂州市大力支持企业借力资本市场实现健康快速发展，对在四板挂牌企业实施奖励政策，已有50家企业在四板挂牌交易。
当日启动的第二个特色县域产业板块，是阳新县“新型农业板块”，4家企业都来自新型农业产业。去年底，阳新县政府出台意见，对进入区域性股权市场的企业给予奖励，充分调动企业利用多层次资本市场发展的积极性。
诞生的第三个特色县域产业板块，是武汉市江夏区的“农业科技板块”。江夏区政府鼓励和引导企业通过资本市场加快发展，区内企业经专业中介机构辅导推荐，完成四板挂牌程序的政府给予专项经费补贴。
“拥抱四板市场，给县域经济插上了资本翅膀。”武汉股权托管交易中心董事长龚波介绍，地方特色产业板块迅速崛起，用产业金融工程推动产业转型升级，正风生水起。