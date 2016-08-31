查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·19家企业昨集体登陆四板 ·20家省属国资“僵尸企业”今年退出 ·处置“僵尸企业”有堵亦要有疏 ·全省“放心消费创建”活动如火如荼 ·鄂旅投启动首批退出方案 ·图文：公路箱梁架设完工 ·长江出版集团半年营收同比劲增5倍 ·鄂乡镇走出一家世界级“小”企业 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 19家企业昨集体登陆四板 · 20家省属国资“僵尸企业”今年 · 处置“僵尸企业”有堵亦要有疏 · 全省“放心消费创建”活动如火如 · 鄂旅投启动首批退出方案 · 图文：公路箱梁架设完工 · 长江出版集团半年营收同比劲增5 · 鄂乡镇走出一家世界级“小”企业 3 不忘初心 继续前进 2016.8.31 星期三 19家企业昨集体登陆四板 地方特色产业板块达40个 湖北日报讯 （记者吴文娟、通讯员彭俊皓）昨日，鄂州、阳新、江夏19家企业集体登陆湖北区域性股权市场，形成鄂州“新兴产业板块”、阳新“新型农业板块”、江夏“农业科技板块”，四板地方特色产业板块由此达40个。

当天挂牌的19家企业，均来自“武汉1+8城市圈”城市。涵盖建筑、电子、化工、商务服务和制造等行业的11家企业，构成鄂州区域资本市场首个特色板块——鄂州“新兴产业板块”。鄂州市大力支持企业借力资本市场实现健康快速发展，对在四板挂牌企业实施奖励政策，已有50家企业在四板挂牌交易。

当日启动的第二个特色县域产业板块，是阳新县“新型农业板块”，4家企业都来自新型农业产业。去年底，阳新县政府出台意见，对进入区域性股权市场的企业给予奖励，充分调动企业利用多层次资本市场发展的积极性。

诞生的第三个特色县域产业板块，是武汉市江夏区的“农业科技板块”。江夏区政府鼓励和引导企业通过资本市场加快发展，区内企业经专业中介机构辅导推荐，完成四板挂牌程序的政府给予专项经费补贴。

“拥抱四板市场，给县域经济插上了资本翅膀。”武汉股权托管交易中心董事长龚波介绍，地方特色产业板块迅速崛起，用产业金融工程推动产业转型升级，正风生水起。





