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第2版 时政要闻
·《湖北省物业服务和管理条例》10月施行
·图文：重大项目建设酣
·孝感与长江证券开展全面战略合作
·跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来
·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革
·蔡甸区查处20名区管干部
·卫生改革要实现公平可及群众受益
·现场办理重点提案
·确保大灾之年不减收
·湖北省第八届网络文化节启动
·黄州运用大数据问责34人
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《湖北省物业服务和管理条例》1
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图文：重大项目建设酣
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孝感与长江证券开展全面战略合作
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跨市州“买卖指标”，让土地资源
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强化基础 注重集成 完善机制
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蔡甸区查处20名区管干部
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卫生改革要实现公平可及群众受益
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现场办理重点提案
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确保大灾之年不减收
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湖北省第八届网络文化节启动
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黄州运用大数据问责34人
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时政要闻
2016.8.31 星期三
紧盯惠民政策落实
黄州运用大数据问责34人
湖北日报讯 （记者星星、通讯员蔡进军、彭玲玲）今年以来，黄州区充分发挥大数据监督“利器”作用，紧盯惠民政策落实方面的腐败问题。至昨日，该区共发现问题线索12537条，涉及问题资金584.82万元，现已查实2122条，查处问责34人，其中给予党纪政纪处分12人，立案调查3人，组织处理19人，追缴资金149.55万元。
针对大数据“体检”暴露出来的问题，该区对领取金额很小、主动交代问题、主动上交违纪资金、及时整改的党员干部，对工作失误导致的违规问题，认错态度好的党员干部，采取通报批评、廉政约谈、诫勉谈话等处理；对党员干部截留挪用、虚报冒领、以权谋私、优亲厚友、贪污侵占、失职渎职等问题和拒不整改、抵赖拖延、故意违纪违规等人员，一律由各级纪检监察部门依纪从严处理。