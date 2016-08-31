《湖北省物业服务和管理条例》10月施行图文：重大项目建设酣孝感与长江证券开展全面战略合作跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革蔡甸区查处20名区管干部卫生改革要实现公平可及群众受益现场办理重点提案确保大灾之年不减收湖北省第八届网络文化节启动黄州运用大数据问责34人
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 第2版 时政要闻
·《湖北省物业服务和管理条例》10月施行
·图文：重大项目建设酣
·孝感与长江证券开展全面战略合作
·跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来
·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革
·蔡甸区查处20名区管干部
·卫生改革要实现公平可及群众受益
·现场办理重点提案
·确保大灾之年不减收
·湖北省第八届网络文化节启动
·黄州运用大数据问责34人
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.8.31 星期三
紧盯惠民政策落实
黄州运用大数据问责34人
    湖北日报讯 （记者星星、通讯员蔡进军、彭玲玲）今年以来，黄州区充分发挥大数据监督“利器”作用，紧盯惠民政策落实方面的腐败问题。至昨日，该区共发现问题线索12537条，涉及问题资金584.82万元，现已查实2122条，查处问责34人，其中给予党纪政纪处分12人，立案调查3人，组织处理19人，追缴资金149.55万元。
    针对大数据“体检”暴露出来的问题，该区对领取金额很小、主动交代问题、主动上交违纪资金、及时整改的党员干部，对工作失误导致的违规问题，认错态度好的党员干部，采取通报批评、廉政约谈、诫勉谈话等处理；对党员干部截留挪用、虚报冒领、以权谋私、优亲厚友、贪污侵占、失职渎职等问题和拒不整改、抵赖拖延、故意违纪违规等人员，一律由各级纪检监察部门依纪从严处理。


   
　