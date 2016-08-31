《湖北省物业服务和管理条例》10月施行图文：重大项目建设酣孝感与长江证券开展全面战略合作跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革蔡甸区查处20名区管干部卫生改革要实现公平可及群众受益现场办理重点提案确保大灾之年不减收湖北省第八届网络文化节启动黄州运用大数据问责34人
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 第2版 时政要闻
·《湖北省物业服务和管理条例》10月施行
·图文：重大项目建设酣
·孝感与长江证券开展全面战略合作
·跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来
·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革
·蔡甸区查处20名区管干部
·卫生改革要实现公平可及群众受益
·现场办理重点提案
·确保大灾之年不减收
·湖北省第八届网络文化节启动
·黄州运用大数据问责34人
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2 时政要闻 2016.8.31 星期三
任振鹤要求多措并举拓宽增收渠道
确保大灾之年不减收
    湖北日报讯  昨日，全省烟农增收工作座谈会在恩施州召开。副省长任振鹤出席会议并讲话，他要求多措并举拓宽烟农增收渠道，确保大灾之年不减收。
    任振鹤对近年来烟叶生产工作取得的成效给予充分肯定。省委、省政府始终把烟叶生产作为烟区脱贫致富的支柱产业来抓，现代烟草产业建设步伐不断加快，产业脱贫和烟农增收成效明显，烤烟上等烟比例高于全国平均水平，烟叶质量进入全国第一方阵。
    任振鹤强调，要切实转变现代烟草产业发展方式，在提质、扩规、降本、帮扶、稳价、灾后重建上下功夫，拓宽增收渠道，促进烟农增收。要依靠科技创新、培育特色品牌、加强项目建设，实现烟叶生产严控计划下的控中有为、提质增效。要突出抓好土地流转，加强分类指导，着力解决好“种植户稳定、年限稳定、价格稳定”等突出问题。要提高机械化使用效率，推广运用先进技术，强化社会化服务，降低种烟成本。要不断拓展新领域，在探索新产业新业态新模式上实现增收。要抢抓农时及时补种改种，狠抓政策措施落地。要带着对烟农的深厚感情做好烟叶收购工作，做到优质优价，不压级压价，维护好烟农利益。


   
　