查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·《湖北省物业服务和管理条例》10月施行 ·图文：重大项目建设酣 ·孝感与长江证券开展全面战略合作 ·跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来 ·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革 ·蔡甸区查处20名区管干部 ·卫生改革要实现公平可及群众受益 ·现场办理重点提案 ·确保大灾之年不减收 ·湖北省第八届网络文化节启动 ·黄州运用大数据问责34人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 《湖北省物业服务和管理条例》1 · 图文：重大项目建设酣 · 孝感与长江证券开展全面战略合作 · 跨市州“买卖指标”，让土地资源 · 强化基础 注重集成 完善机制 · 蔡甸区查处20名区管干部 · 卫生改革要实现公平可及群众受益 · 现场办理重点提案 · 确保大灾之年不减收 · 湖北省第八届网络文化节启动 · 黄州运用大数据问责34人 2 时政要闻 2016.8.31 星期三 任振鹤要求多措并举拓宽增收渠道 确保大灾之年不减收 湖北日报讯 昨日，全省烟农增收工作座谈会在恩施州召开。副省长任振鹤出席会议并讲话，他要求多措并举拓宽烟农增收渠道，确保大灾之年不减收。

任振鹤对近年来烟叶生产工作取得的成效给予充分肯定。省委、省政府始终把烟叶生产作为烟区脱贫致富的支柱产业来抓，现代烟草产业建设步伐不断加快，产业脱贫和烟农增收成效明显，烤烟上等烟比例高于全国平均水平，烟叶质量进入全国第一方阵。

任振鹤强调，要切实转变现代烟草产业发展方式，在提质、扩规、降本、帮扶、稳价、灾后重建上下功夫，拓宽增收渠道，促进烟农增收。要依靠科技创新、培育特色品牌、加强项目建设，实现烟叶生产严控计划下的控中有为、提质增效。要突出抓好土地流转，加强分类指导，着力解决好“种植户稳定、年限稳定、价格稳定”等突出问题。要提高机械化使用效率，推广运用先进技术，强化社会化服务，降低种烟成本。要不断拓展新领域，在探索新产业新业态新模式上实现增收。要抢抓农时及时补种改种，狠抓政策措施落地。要带着对烟农的深厚感情做好烟叶收购工作，做到优质优价，不压级压价，维护好烟农利益。





