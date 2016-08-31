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第2版 时政要闻
·《湖北省物业服务和管理条例》10月施行
·图文：重大项目建设酣
·孝感与长江证券开展全面战略合作
·跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来
·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革
·蔡甸区查处20名区管干部
·卫生改革要实现公平可及群众受益
·现场办理重点提案
·确保大灾之年不减收
·湖北省第八届网络文化节启动
·黄州运用大数据问责34人
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《湖北省物业服务和管理条例》1
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图文：重大项目建设酣
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孝感与长江证券开展全面战略合作
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跨市州“买卖指标”，让土地资源
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强化基础 注重集成 完善机制
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蔡甸区查处20名区管干部
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卫生改革要实现公平可及群众受益
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现场办理重点提案
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确保大灾之年不减收
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湖北省第八届网络文化节启动
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黄州运用大数据问责34人
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时政要闻
2016.8.31 星期三
蔡甸区查处20名区管干部
湖北日报讯 (记者李卫中)昨日，武汉市蔡甸区有关部门向媒体通报，该区科技和经济信息化局局长等20名区管干部违纪违规，被给予党纪政纪处分。
蔡甸区科技和经济信息化局主要负责人违反中央八项规定精神、超标准使用办公用房典型案件，涉及4名责任人受严处。科技和经济信息化局局长、党委副书记刘智龙超标准使用办公用房，给予党内严重警告处分；党委书记张火平未履行党风廉政建设主体责任，给予诫勉问责；纪委书记鄢少泉履行监督责任不力，给予党内警告处分；负责局机关后勤工作的责任人万少刚未正确履行工作职责，给予党内严重警告处分，并调离工作岗位。
蔡甸区委要求全区从这几起典型案件中汲取深刻教训，深入落实党风廉政建设“两个责任”，切实把全面从严治党的要求落到实处。