《湖北省物业服务和管理条例》10月施行图文：重大项目建设酣孝感与长江证券开展全面战略合作跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革蔡甸区查处20名区管干部卫生改革要实现公平可及群众受益现场办理重点提案确保大灾之年不减收湖北省第八届网络文化节启动黄州运用大数据问责34人
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 第2版 时政要闻
·《湖北省物业服务和管理条例》10月施行
·图文：重大项目建设酣
·孝感与长江证券开展全面战略合作
·跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来
·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革
·蔡甸区查处20名区管干部
·卫生改革要实现公平可及群众受益
·现场办理重点提案
·确保大灾之年不减收
·湖北省第八届网络文化节启动
·黄州运用大数据问责34人
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2 时政要闻 2016.8.31 星期三
蔡甸区查处20名区管干部
    湖北日报讯  (记者李卫中)昨日，武汉市蔡甸区有关部门向媒体通报，该区科技和经济信息化局局长等20名区管干部违纪违规，被给予党纪政纪处分。
    蔡甸区科技和经济信息化局主要负责人违反中央八项规定精神、超标准使用办公用房典型案件，涉及4名责任人受严处。科技和经济信息化局局长、党委副书记刘智龙超标准使用办公用房，给予党内严重警告处分；党委书记张火平未履行党风廉政建设主体责任，给予诫勉问责；纪委书记鄢少泉履行监督责任不力，给予党内警告处分；负责局机关后勤工作的责任人万少刚未正确履行工作职责，给予党内严重警告处分，并调离工作岗位。
    蔡甸区委要求全区从这几起典型案件中汲取深刻教训，深入落实党风廉政建设“两个责任”，切实把全面从严治党的要求落到实处。


   
　