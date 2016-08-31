查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·《湖北省物业服务和管理条例》10月施行 ·图文：重大项目建设酣 ·孝感与长江证券开展全面战略合作 ·跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来 ·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革 ·蔡甸区查处20名区管干部 ·卫生改革要实现公平可及群众受益 ·现场办理重点提案 ·确保大灾之年不减收 ·湖北省第八届网络文化节启动 ·黄州运用大数据问责34人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 《湖北省物业服务和管理条例》1 · 图文：重大项目建设酣 · 孝感与长江证券开展全面战略合作 · 跨市州“买卖指标”，让土地资源 · 强化基础 注重集成 完善机制 · 蔡甸区查处20名区管干部 · 卫生改革要实现公平可及群众受益 · 现场办理重点提案 · 确保大灾之年不减收 · 湖北省第八届网络文化节启动 · 黄州运用大数据问责34人 2 时政要闻 2016.8.31 星期三 强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革 湖北日报讯 新华社北京8月30日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平8月30日上午主持召开中央全面深化改革领导小组第二十七次会议并发表重要讲话。他强调，当前和今后一个时期，是全面深化改革的施工高峰期，是落实改革任务的攻坚期，抓谋划、抓统筹、抓落实的任务依然艰巨繁重。要按照既定的时间表、路线图，更加注重发挥经济体制改革的牵引作用，更加有针对性解决各领域各层面各环节的矛盾和问题，强化基础支撑，注重系统集成，完善工作机制，严格督察落实，不断提高改革精准化、精细化水平，坚定不移把全面深化改革推向前进。

中共中央政治局常委、中央全面深化改革领导小组副组长李克强、刘云山、张高丽出席会议。

会议审议通过了《关于构建绿色金融体系的指导意见》、《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》、《关于创新政府配置资源方式的指导意见》、《关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》、《关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》、《脱贫攻坚责任制实施办法》、《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》、《重点生态功能区产业准入负面清单编制实施办法》、《生态文明建设目标评价考核办法》、《关于在部分省份开展生态环境损害赔偿制度改革试点的报告》、《关于从事生产经营活动事业单位改革的指导意见》、《关于公共文化设施开展学雷锋志愿服务的实施意见》、《关于清理规范改革试点情况的报告》、《关于全面深化改革重要举措出台和落实情况的评估报告》。

会议指出，发展绿色金融，是实现绿色发展的重要措施，也是供给侧结构性改革的重要内容。要通过创新性金融制度安排，引导和激励更多社会资本投入绿色产业，同时有效抑制污染性投资。要利用绿色信贷、绿色债券、绿色股票指数和相关产品、绿色发展基金、绿色保险、碳金融等金融工具和相关政策为绿色发展服务。要加强对绿色金融业务和产品的监管协调，完善有关监管规则和标准。

会议强调，产权制度是社会主义市场经济的基石。完善产权保护制度、依法保护产权，关键是要在事关产权保护的立法、执法、司法、守法等各领域体现法治理念，坚持平等保护、全面保护、依法保护。要在加强各种所有制经济产权保护，完善平等保护产权的法律制度，严格规范涉案财产处置的法律程序，完善政府守信践诺机制，完善财产征收征用制度，加大知识产权保护力度，健全增加城乡居民财产性收入的各项制度等方面，加大改革力度，不断取得工作实效。

会议指出，创新政府配置资源方式，要发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，大幅度减少政府对资源的直接配置，更多引入市场机制和市场化手段，提高资源配置效率和效益。对由全民所有的自然资源，要建立明晰的产权制度，健全管理体制，完善资源有偿使用制度。对金融类和非金融类经营性国有资产，要建立健全以管资本为主的国有资产管理体制，优化国有资本布局。对用于实施公共管理和提供公共服务目的的非经营性国有资产，要坚持公平配置原则，引入竞争机制，提高基本公共服务可及性和公平性。

会议强调，实行以增加知识价值为导向的分配政策，要针对科研人员岗位特点，统筹自然科学、哲学社会科学等不同科学门类，统筹基础研究、技术开发、成果转化创新链条，加强系统设计、分类管理，构建体现智力劳动价值的薪酬体系和收入增长机制，激发广大科研人员积极性、主动性、创造性。

要通过加大绩效工资分配激励力度、落实科研成果性收入等激励措施，完善分配机制，使科研人员收入与岗位职责、工作业绩、实际贡献紧密联系。

会议指出，党的十八大以来，深化医药卫生体制改革取得了重大进展，改革过程中涌现出一批勇于探索创新的先进典型，形成了一批符合实际、行之有效的经验做法。要鼓励各地因地制宜推广，支持各地差别化探索，在公立医院运行机制改革、医保经办管理体制、药品供应保障制度建设、分级诊疗制度建设、综合监管制度建设、建立符合医疗行业特点的人事薪酬制度等方面大胆探索创新，全力取得突破。

会议强调，推进脱贫攻坚，关键是责任落实到人。要加快形成中央统筹、省区市负总责、市县抓落实的扶贫开发工作机制。围绕构建责任清晰、各负其责、合力攻坚的责任体系提出具体办法，以硬措施保障硬任务。各级党委和政府特别是贫困地区的党委和政府，要层层落实脱贫攻坚责任。中央各部门要步调一致、协同作战、履职尽责。

会议指出，深化农村土地制度改革，实行所有权、承包权、经营权“三权分置”，是继家庭承包制后农村改革的又一大制度创新，是农村基本经营制度的自我完善。要围绕正确处理农民和土地关系这一改革主线，不断探索农村土地集体所有制的有效实现形式。农村土地农民集体所有必须牢牢坚持。要严格保护农户承包权，任何组织和个人都不能取代农民家庭的土地承包地位，都不能非法剥夺和限制农户的土地承包权。要放活土地经营权，在依法保护集体所有权和农户承包权的前提下，平等保护经营主体依流转合同取得的土地经营权，保障其有稳定的经营预期。

会议强调，编制重点生态功能区产业准入负面清单，对严格管制各类开发活动、减少对自然生态系统的干扰、维护生态系统的稳定性和完整性，意义重大。要按照县市制定、省级统筹、国家衔接、对外公布的机制，严格编制实施程序、规范要求、技术审核要求，因地制宜制定限制和禁止发展的产业目录，形成更具针对性的负面清单。要强化省级党委和政府生态文明建设主体责任，重点评价各地区生态文明建设进展总体情况，考核国民经济和社会发展规划纲要中确定的资源环境约束性目标，以及生态文明建设重大目标任务完成情况。会议同意在吉林、江苏、山东、湖南、重庆、贵州、云南7省市开展生态环境损害赔偿制度改革试点。

会议指出，推进从事生产经营活动事业单位改革，要坚持社会主义市场经济改革方向，坚持政企分开、事企分开，应由市场配置资源的生产经营活动坚决交给市场，将经营类事业单位逐步转制为企业，依法赋予转制企业法人财产权和经营自主权，充分激发活力和创造力。要严格规范工作程序，依法依规处置国有资产，妥善安置人员，加强社会保障衔接，维护相关各方合法权益。

会议强调，公共文化设施开展学雷锋志愿服务，要以培育和践行社会主义核心价值观、满足人民群众日益增长的精神文化需求为出发点，以公共图书馆、博物馆、文化馆、美术馆、科技馆和革命纪念馆为平台，稳步推进公共文化设施志愿服务站点建设，广泛吸引志愿者参与文化志愿服务，发展壮大学雷锋志愿服务队伍，加强志愿服务保障和支持。

会议指出，党的十八届三中全会召开至今快3年了。从评估的情况看，全面深化改革实施进展顺利，各领域标志性、支柱性改革任务基本上已经推出，重要领域和关键环节改革取得突破性进展，全面深化改革、全面依法治国的主体框架正在逐步确立。改革真刀真枪、大刀阔斧，涉险滩、动奶酪、啃硬骨头，突破了一些过去认为不可能突破的关口，也解决了一些多年来想解决但一直没有很好解决的问题，不断夯基垒台、积厚成势，为下一步深化改革创造了良好条件。

会议强调，改革关头勇者胜，气可鼓而不可泄。要抓难点、补短板，尚未推出的改革要加快突破推进，已经推出的改革要加快落实落地。要抓试点、求突破，加强试点工作统筹，及时评估试点的成效、经验和问题，对证明行之有效的经验和做法，要及时推广应用。要抓督察、促落实，落实督察责任，严格督察工作要求，提高督察工作权威性和执行力。要抓宣传、聚共识，加强思想政治工作，及时了解群众利益诉求，尊重基层首创精神，发现基层创新典型，及时宣传总结推广。

中央全面深化改革领导小组成员出席，中央和国家有关部门负责同志列席会议。





