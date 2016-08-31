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第2版 时政要闻
·《湖北省物业服务和管理条例》10月施行
·图文：重大项目建设酣
·孝感与长江证券开展全面战略合作
·跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来
·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革
·蔡甸区查处20名区管干部
·卫生改革要实现公平可及群众受益
·现场办理重点提案
·确保大灾之年不减收
·湖北省第八届网络文化节启动
·黄州运用大数据问责34人
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《湖北省物业服务和管理条例》1
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图文：重大项目建设酣
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孝感与长江证券开展全面战略合作
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跨市州“买卖指标”，让土地资源
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强化基础 注重集成 完善机制
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蔡甸区查处20名区管干部
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卫生改革要实现公平可及群众受益
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现场办理重点提案
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确保大灾之年不减收
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湖北省第八届网络文化节启动
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黄州运用大数据问责34人
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时政要闻
2016.8.31 星期三
孝感与长江证券开展全面战略合作
湖北日报讯 （记者梁晓莹、通讯员宁波、汪坚）昨日，孝感市与长江证券股份有限公司签署战略合作协议，双方将在投融资服务、研究咨询、财务顾问、投资银行、资产管理等多个领域全面开展合作，推进孝感市多层次资本市场建设，不断增强资本市场服务实体经济和创新创业的能力，实现互惠共赢、共同发展。
根据协议，长江证券将充分运用投行、直接投资、基金投资等投融资方式为孝感市提供投融资服务，并受委托开展孝感市重要行业、关键领域和重点企业专项研究，为提高国有资产管理效率等方面提供预警、监控、应急等服务。同时，长江证券还将协助孝感市开展基础设施资产证券化试点，并为相关上市公司提供市值管理服务。
长江证券负责人表示，将紧紧围绕孝感的发展需求，为孝感市政府、各类企业和广大投资者提供最优质、最高效、最具性价比的服务。
据悉，孝感市“十三五”期间已策划储备项目4300余个，总投资3.8万亿元，融资需求旺盛，金融业发展前景广阔。