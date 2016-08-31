查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·《湖北省物业服务和管理条例》10月施行 ·图文：重大项目建设酣 ·孝感与长江证券开展全面战略合作 ·跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来 ·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革 ·蔡甸区查处20名区管干部 ·卫生改革要实现公平可及群众受益 ·现场办理重点提案 ·确保大灾之年不减收 ·湖北省第八届网络文化节启动 ·黄州运用大数据问责34人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 《湖北省物业服务和管理条例》1 · 图文：重大项目建设酣 · 孝感与长江证券开展全面战略合作 · 跨市州“买卖指标”，让土地资源 · 强化基础 注重集成 完善机制 · 蔡甸区查处20名区管干部 · 卫生改革要实现公平可及群众受益 · 现场办理重点提案 · 确保大灾之年不减收 · 湖北省第八届网络文化节启动 · 黄州运用大数据问责34人 2 时政要闻 2016.8.31 星期三 孝感与长江证券开展全面战略合作 湖北日报讯 （记者梁晓莹、通讯员宁波、汪坚）昨日，孝感市与长江证券股份有限公司签署战略合作协议，双方将在投融资服务、研究咨询、财务顾问、投资银行、资产管理等多个领域全面开展合作，推进孝感市多层次资本市场建设，不断增强资本市场服务实体经济和创新创业的能力，实现互惠共赢、共同发展。

根据协议，长江证券将充分运用投行、直接投资、基金投资等投融资方式为孝感市提供投融资服务，并受委托开展孝感市重要行业、关键领域和重点企业专项研究，为提高国有资产管理效率等方面提供预警、监控、应急等服务。同时，长江证券还将协助孝感市开展基础设施资产证券化试点，并为相关上市公司提供市值管理服务。

长江证券负责人表示，将紧紧围绕孝感的发展需求，为孝感市政府、各类企业和广大投资者提供最优质、最高效、最具性价比的服务。

据悉，孝感市“十三五”期间已策划储备项目4300余个，总投资3.8万亿元，融资需求旺盛，金融业发展前景广阔。





