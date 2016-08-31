《湖北省物业服务和管理条例》10月施行图文：重大项目建设酣孝感与长江证券开展全面战略合作跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革蔡甸区查处20名区管干部卫生改革要实现公平可及群众受益现场办理重点提案确保大灾之年不减收湖北省第八届网络文化节启动黄州运用大数据问责34人
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 第2版 时政要闻
·《湖北省物业服务和管理条例》10月施行
·图文：重大项目建设酣
·孝感与长江证券开展全面战略合作
·跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来
·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革
·蔡甸区查处20名区管干部
·卫生改革要实现公平可及群众受益
·现场办理重点提案
·确保大灾之年不减收
·湖北省第八届网络文化节启动
·黄州运用大数据问责34人
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2 时政要闻 2016.8.31 星期三
孝感与长江证券开展全面战略合作
    湖北日报讯  （记者梁晓莹、通讯员宁波、汪坚）昨日，孝感市与长江证券股份有限公司签署战略合作协议，双方将在投融资服务、研究咨询、财务顾问、投资银行、资产管理等多个领域全面开展合作，推进孝感市多层次资本市场建设，不断增强资本市场服务实体经济和创新创业的能力，实现互惠共赢、共同发展。
    根据协议，长江证券将充分运用投行、直接投资、基金投资等投融资方式为孝感市提供投融资服务，并受委托开展孝感市重要行业、关键领域和重点企业专项研究，为提高国有资产管理效率等方面提供预警、监控、应急等服务。同时，长江证券还将协助孝感市开展基础设施资产证券化试点，并为相关上市公司提供市值管理服务。
    长江证券负责人表示，将紧紧围绕孝感的发展需求，为孝感市政府、各类企业和广大投资者提供最优质、最高效、最具性价比的服务。
    据悉，孝感市“十三五”期间已策划储备项目4300余个，总投资3.8万亿元，融资需求旺盛，金融业发展前景广阔。


   
　