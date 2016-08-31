《湖北省物业服务和管理条例》10月施行图文：重大项目建设酣孝感与长江证券开展全面战略合作跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革蔡甸区查处20名区管干部卫生改革要实现公平可及群众受益现场办理重点提案确保大灾之年不减收湖北省第八届网络文化节启动黄州运用大数据问责34人
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 第2版 时政要闻
·《湖北省物业服务和管理条例》10月施行
·图文：重大项目建设酣
·孝感与长江证券开展全面战略合作
·跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来
·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革
·蔡甸区查处20名区管干部
·卫生改革要实现公平可及群众受益
·现场办理重点提案
·确保大灾之年不减收
·湖北省第八届网络文化节启动
·黄州运用大数据问责34人
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2 时政要闻 2016.8.31 星期三
图文：重大项目建设酣
    湖北日报讯 右图：25日，工人正在厂房内打磨地面。据介绍，汉川市重大项目之一的汉川科利制冷工业园，由武汉江汉建设集团投资5亿元兴建，集制冷设备研发、制造、安装于一体，项目全部投产后有望实现年产值10亿元，年税收3500万元。（记者倪娜 视界网刘定旭 杨青 摄）


   
　