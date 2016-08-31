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第2版 时政要闻
·《湖北省物业服务和管理条例》10月施行
·图文：重大项目建设酣
·孝感与长江证券开展全面战略合作
·跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来
·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革
·蔡甸区查处20名区管干部
·卫生改革要实现公平可及群众受益
·现场办理重点提案
·确保大灾之年不减收
·湖北省第八届网络文化节启动
·黄州运用大数据问责34人
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《湖北省物业服务和管理条例》1
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图文：重大项目建设酣
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孝感与长江证券开展全面战略合作
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跨市州“买卖指标”，让土地资源
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强化基础 注重集成 完善机制
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蔡甸区查处20名区管干部
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卫生改革要实现公平可及群众受益
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现场办理重点提案
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确保大灾之年不减收
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湖北省第八届网络文化节启动
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黄州运用大数据问责34人
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时政要闻
2016.8.31 星期三
图文：重大项目建设酣
湖北日报讯 右图：25日，工人正在厂房内打磨地面。据介绍，汉川市重大项目之一的汉川科利制冷工业园，由武汉江汉建设集团投资5亿元兴建，集制冷设备研发、制造、安装于一体，项目全部投产后有望实现年产值10亿元，年税收3500万元。（记者倪娜 视界网刘定旭 杨青 摄）