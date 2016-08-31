《湖北省物业服务和管理条例》10月施行图文：重大项目建设酣孝感与长江证券开展全面战略合作跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革蔡甸区查处20名区管干部卫生改革要实现公平可及群众受益现场办理重点提案确保大灾之年不减收湖北省第八届网络文化节启动黄州运用大数据问责34人
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 第2版 时政要闻
·《湖北省物业服务和管理条例》10月施行
·图文：重大项目建设酣
·孝感与长江证券开展全面战略合作
·跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来
·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革
·蔡甸区查处20名区管干部
·卫生改革要实现公平可及群众受益
·现场办理重点提案
·确保大灾之年不减收
·湖北省第八届网络文化节启动
·黄州运用大数据问责34人
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2 时政要闻 2016.8.31 星期三
《湖北省物业服务和管理条例》10月施行
车位车库、维修基金、养犬等均有明确规定 全省将创建物业服务示范小区
    湖北日报讯 （记者彭一苇）小区车位不够、邻居家的大狗太吓人、申请住宅专项维修基金太难……这些小区里常见的问题怎么解决？将于今年10月1日起施行的《湖北省物业服务和管理条例》，对此已有明确规定。昨从省住建厅获悉，为深入贯彻该条例，全省将开展创建物业服务示范小区、大厦、工业区活动，把业主的评价意见作为物业服务企业考核评价的重点。
    今年7月28日，省十二届人大常委会第二十三次会议审议通过了《湖北省物业服务和管理条例》。该条例对物业服务管理体制、业主大会的成立和运行、物业使用和维护的具体行为等问题作了具体规定。
    针对广大业主关心的热点问题，条例也作出了回应。如规定车位、车库不得销售给业主以外的单位和个人；动用住宅专项维修基金，可以根据维修范围，以单元（栋）为单位进行表决；发生危及安全的紧急情况时，房产部门应当即时核准并拨付住宅专项维修资金；明确禁止在物业区域内饲养烈性犬和大型犬，携犬出户应当束链牵引等。
    省住建厅相关负责人表示，全省各地将指导行业协会，制定物业服务质量标准体系，引导企业提升物业服务品质。各级房产行政主管部门将把行业监管的重心转移到项目上来，在优秀示范小区的基础上培植一批物业服务品牌小区。


 
　