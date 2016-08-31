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第2版 时政要闻
·《湖北省物业服务和管理条例》10月施行
·图文：重大项目建设酣
·孝感与长江证券开展全面战略合作
·跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来
·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革
·蔡甸区查处20名区管干部
·卫生改革要实现公平可及群众受益
·现场办理重点提案
·确保大灾之年不减收
·湖北省第八届网络文化节启动
·黄州运用大数据问责34人
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《湖北省物业服务和管理条例》1
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图文：重大项目建设酣
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孝感与长江证券开展全面战略合作
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跨市州“买卖指标”，让土地资源
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强化基础 注重集成 完善机制
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蔡甸区查处20名区管干部
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卫生改革要实现公平可及群众受益
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现场办理重点提案
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确保大灾之年不减收
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湖北省第八届网络文化节启动
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黄州运用大数据问责34人
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时政要闻
2016.8.31 星期三
《湖北省物业服务和管理条例》10月施行
车位车库、维修基金、养犬等均有明确规定 全省将创建物业服务示范小区
湖北日报讯 （记者彭一苇）小区车位不够、邻居家的大狗太吓人、申请住宅专项维修基金太难……这些小区里常见的问题怎么解决？将于今年10月1日起施行的《湖北省物业服务和管理条例》，对此已有明确规定。昨从省住建厅获悉，为深入贯彻该条例，全省将开展创建物业服务示范小区、大厦、工业区活动，把业主的评价意见作为物业服务企业考核评价的重点。
今年7月28日，省十二届人大常委会第二十三次会议审议通过了《湖北省物业服务和管理条例》。该条例对物业服务管理体制、业主大会的成立和运行、物业使用和维护的具体行为等问题作了具体规定。
针对广大业主关心的热点问题，条例也作出了回应。如规定车位、车库不得销售给业主以外的单位和个人；动用住宅专项维修基金，可以根据维修范围，以单元（栋）为单位进行表决；发生危及安全的紧急情况时，房产部门应当即时核准并拨付住宅专项维修资金；明确禁止在物业区域内饲养烈性犬和大型犬，携犬出户应当束链牵引等。
省住建厅相关负责人表示，全省各地将指导行业协会，制定物业服务质量标准体系，引导企业提升物业服务品质。各级房产行政主管部门将把行业监管的重心转移到项目上来，在优秀示范小区的基础上培植一批物业服务品牌小区。