查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·《湖北省物业服务和管理条例》10月施行 ·图文：重大项目建设酣 ·孝感与长江证券开展全面战略合作 ·跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来 ·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革 ·蔡甸区查处20名区管干部 ·卫生改革要实现公平可及群众受益 ·现场办理重点提案 ·确保大灾之年不减收 ·湖北省第八届网络文化节启动 ·黄州运用大数据问责34人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 《湖北省物业服务和管理条例》1 · 图文：重大项目建设酣 · 孝感与长江证券开展全面战略合作 · 跨市州“买卖指标”，让土地资源 · 强化基础 注重集成 完善机制 · 蔡甸区查处20名区管干部 · 卫生改革要实现公平可及群众受益 · 现场办理重点提案 · 确保大灾之年不减收 · 湖北省第八届网络文化节启动 · 黄州运用大数据问责34人 2 时政要闻 2016.8.31 星期三 《湖北省物业服务和管理条例》10月施行 车位车库、维修基金、养犬等均有明确规定 全省将创建物业服务示范小区 湖北日报讯 （记者彭一苇）小区车位不够、邻居家的大狗太吓人、申请住宅专项维修基金太难……这些小区里常见的问题怎么解决？将于今年10月1日起施行的《湖北省物业服务和管理条例》，对此已有明确规定。昨从省住建厅获悉，为深入贯彻该条例，全省将开展创建物业服务示范小区、大厦、工业区活动，把业主的评价意见作为物业服务企业考核评价的重点。

今年7月28日，省十二届人大常委会第二十三次会议审议通过了《湖北省物业服务和管理条例》。该条例对物业服务管理体制、业主大会的成立和运行、物业使用和维护的具体行为等问题作了具体规定。

针对广大业主关心的热点问题，条例也作出了回应。如规定车位、车库不得销售给业主以外的单位和个人；动用住宅专项维修基金，可以根据维修范围，以单元（栋）为单位进行表决；发生危及安全的紧急情况时，房产部门应当即时核准并拨付住宅专项维修资金；明确禁止在物业区域内饲养烈性犬和大型犬，携犬出户应当束链牵引等。

省住建厅相关负责人表示，全省各地将指导行业协会，制定物业服务质量标准体系，引导企业提升物业服务品质。各级房产行政主管部门将把行业监管的重心转移到项目上来，在优秀示范小区的基础上培植一批物业服务品牌小区。





