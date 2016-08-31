查看本版大图
下一版
版面概览
第1版 要闻
·长江出版集团半年营收同比劲增5倍
·传播信仰火种30年不辍
·我省编制灾后水利恢复重建方案
·我省首次公开拍卖补充耕地指标
·恩施荣膺全国民族团结进步创建活动示范州
·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革
·图文：智能装备显身手
·宜都、大冶再次上榜百强
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体育
第11版 : 论丛
第12版 : 专题
第2版 : 时政要闻
第3版 : 不忘初心 继续前进
第4版 : 全力以赴 恢复重建
第5版 : 时政要闻
第6版 : 时事
第7版 : 评论
第8版 : 经济纵横
第9版 : 综合新闻
·
长江出版集团半年营收同比劲增5
·
传播信仰火种30年不辍
·
我省编制灾后水利恢复重建方案
·
我省首次公开拍卖补充耕地指标
·
恩施荣膺全国民族团结进步创建活
·
强化基础 注重集成 完善机制
·
图文：智能装备显身手
·
宜都、大冶再次上榜百强
1
要闻
2016.8.31 星期三
恩施荣膺全国民族团结进步创建活动示范州
湖北日报讯 （记者李彦睿）昨日上午，国家民委对我省恩施土家族苗族自治州成为“全国民族团结进步创建活动示范州”命名授牌。据悉，在全国13个首批创建民族团结进步示范州（地、市、盟）试点单位中，恩施州是第四个获此殊荣。
成立于1983年8月19日的恩施土家族苗族自治州，是我国最年轻自治州，土、苗、侗等少数民族占比超过一半。2013年，被确定为全国首批民族团结进步示范州试点。
近3年，该州聚焦精准扶贫、精准脱贫，在总体布局中凸显民族团结进步示范州创建，立足绿色产业和特色产业优势，不断加快发展，保障和改善民生，传承弘扬各民族优秀文化，增强中华民族认同感，走出了具有恩施特色的创建路子。3年来，该州地方一般公共预算年均增长20.8%，旅游综合收入年均增长37.6%，城乡居民收入增幅居全省前三位。
国家民委认为，恩施州的生动实践为全国民族工作创造了宝贵经验，希望进一步推进全面小康同步、公共服务同质、法制保障同权、民族团结同心、社会和谐同创，为民族团结进步事业再立新功。恩施州委表示，牢牢把握创建活动这个有力抓手，努力将恩施州建设成全国先进自治州。
短评
是荣誉更是责任
“示范州”命名授牌，荣誉来之不易。它是省委省政府高度重视民族团结工作的结果，也是恩施州各族人民团结奋进的结果。
荣誉也是鞭策。它要求恩施州把“示范”的责任扛起来，把全省的民族团结工作带动起来，成为全国民族团结进步的一面旗帜。
新起点，新要求，新考验。牢牢抓住民族团结这一生命线，更有力地把各族同胞紧紧团结在一起，织就“同气连枝一家亲，齐心协力谋幸福”的绚丽图景。（思辉）