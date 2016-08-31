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·长江出版集团半年营收同比劲增5倍
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·恩施荣膺全国民族团结进步创建活动示范州
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湖北日报电子版
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1 要闻 2016.8.31 星期三
恩施荣膺全国民族团结进步创建活动示范州
    湖北日报讯 （记者李彦睿）昨日上午，国家民委对我省恩施土家族苗族自治州成为“全国民族团结进步创建活动示范州”命名授牌。据悉，在全国13个首批创建民族团结进步示范州（地、市、盟）试点单位中，恩施州是第四个获此殊荣。
    成立于1983年8月19日的恩施土家族苗族自治州，是我国最年轻自治州，土、苗、侗等少数民族占比超过一半。2013年，被确定为全国首批民族团结进步示范州试点。
    近3年，该州聚焦精准扶贫、精准脱贫，在总体布局中凸显民族团结进步示范州创建，立足绿色产业和特色产业优势，不断加快发展，保障和改善民生，传承弘扬各民族优秀文化，增强中华民族认同感，走出了具有恩施特色的创建路子。3年来，该州地方一般公共预算年均增长20.8%，旅游综合收入年均增长37.6%，城乡居民收入增幅居全省前三位。
    国家民委认为，恩施州的生动实践为全国民族工作创造了宝贵经验，希望进一步推进全面小康同步、公共服务同质、法制保障同权、民族团结同心、社会和谐同创，为民族团结进步事业再立新功。恩施州委表示，牢牢把握创建活动这个有力抓手，努力将恩施州建设成全国先进自治州。

    短评

    是荣誉更是责任

    “示范州”命名授牌，荣誉来之不易。它是省委省政府高度重视民族团结工作的结果，也是恩施州各族人民团结奋进的结果。
    荣誉也是鞭策。它要求恩施州把“示范”的责任扛起来，把全省的民族团结工作带动起来，成为全国民族团结进步的一面旗帜。
    新起点，新要求，新考验。牢牢抓住民族团结这一生命线，更有力地把各族同胞紧紧团结在一起，织就“同气连枝一家亲，齐心协力谋幸福”的绚丽图景。（思辉）


   
　