查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·长江出版集团半年营收同比劲增5倍 ·传播信仰火种30年不辍 ·我省编制灾后水利恢复重建方案 ·我省首次公开拍卖补充耕地指标 ·恩施荣膺全国民族团结进步创建活动示范州 ·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革 ·图文：智能装备显身手 ·宜都、大冶再次上榜百强 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 长江出版集团半年营收同比劲增5 · 传播信仰火种30年不辍 · 我省编制灾后水利恢复重建方案 · 我省首次公开拍卖补充耕地指标 · 恩施荣膺全国民族团结进步创建活 · 强化基础 注重集成 完善机制 · 图文：智能装备显身手 · 宜都、大冶再次上榜百强 1 要闻 2016.8.31 星期三 恩施荣膺全国民族团结进步创建活动示范州 湖北日报讯 （记者李彦睿）昨日上午，国家民委对我省恩施土家族苗族自治州成为“全国民族团结进步创建活动示范州”命名授牌。据悉，在全国13个首批创建民族团结进步示范州（地、市、盟）试点单位中，恩施州是第四个获此殊荣。

成立于1983年8月19日的恩施土家族苗族自治州，是我国最年轻自治州，土、苗、侗等少数民族占比超过一半。2013年，被确定为全国首批民族团结进步示范州试点。

近3年，该州聚焦精准扶贫、精准脱贫，在总体布局中凸显民族团结进步示范州创建，立足绿色产业和特色产业优势，不断加快发展，保障和改善民生，传承弘扬各民族优秀文化，增强中华民族认同感，走出了具有恩施特色的创建路子。3年来，该州地方一般公共预算年均增长20.8%，旅游综合收入年均增长37.6%，城乡居民收入增幅居全省前三位。

国家民委认为，恩施州的生动实践为全国民族工作创造了宝贵经验，希望进一步推进全面小康同步、公共服务同质、法制保障同权、民族团结同心、社会和谐同创，为民族团结进步事业再立新功。恩施州委表示，牢牢把握创建活动这个有力抓手，努力将恩施州建设成全国先进自治州。



短评



是荣誉更是责任



“示范州”命名授牌，荣誉来之不易。它是省委省政府高度重视民族团结工作的结果，也是恩施州各族人民团结奋进的结果。

荣誉也是鞭策。它要求恩施州把“示范”的责任扛起来，把全省的民族团结工作带动起来，成为全国民族团结进步的一面旗帜。

新起点，新要求，新考验。牢牢抓住民族团结这一生命线，更有力地把各族同胞紧紧团结在一起，织就“同气连枝一家亲，齐心协力谋幸福”的绚丽图景。（思辉）





