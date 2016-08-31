查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·长江出版集团半年营收同比劲增5倍 ·传播信仰火种30年不辍 ·我省编制灾后水利恢复重建方案 ·我省首次公开拍卖补充耕地指标 ·恩施荣膺全国民族团结进步创建活动示范州 ·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革 ·图文：智能装备显身手 ·宜都、大冶再次上榜百强 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 长江出版集团半年营收同比劲增5 · 传播信仰火种30年不辍 · 我省编制灾后水利恢复重建方案 · 我省首次公开拍卖补充耕地指标 · 恩施荣膺全国民族团结进步创建活 · 强化基础 注重集成 完善机制 · 图文：智能装备显身手 · 宜都、大冶再次上榜百强 1 要闻 2016.8.31 星期三 我省首次公开拍卖补充耕地指标 宜昌拍得逾3亿元 亩均价格突破6万元 湖北日报讯 （记者陈岩、通讯员洪艳华、操胜利）昨日，通过省国土资源厅、省公共资源交易中心共同设立的交易平台，我省首次在全省范围内拍卖补充耕地指标。宜昌市点军区、秭归县5000亩补充耕地指标共拍出逾3亿元高价，亩均价格突破6万元。

昨日9时，省公共资源交易中心10楼1002号开标厅座无虚席。襄阳市政府、鄂州市政府、武汉东湖高新区管委会等20个竞买人对“补充耕地指标竞买报价函”核查确认后密封，交给场内交易工作人员。工作人员拆封，依次对竞买人申请竞买标的所给出的第一报价、第二报价、第三报价进行唱标。

本批次5000亩补充耕地指标，编制为6个标的进行交易，交易底价为3万元/亩，每个竞买人选择的竞买标的个数不得超过3个，价高者得。经过6轮比价，最终，鄂州“军团”拍得所有补充耕地指标：鄂州市华容区政府以1.26亿元拍得2100亩，亩均价6.03万元；鄂州市政府以1.14亿元拍得1793亩，亩均价6.39万元；鄂州市鄂城区政府以7304.98万元拍得1107亩，亩均价6.59万元。

据介绍，我省用地需求将持续增长，耕地占补平衡、占优补优任务艰巨。然而，各地区耕地后备资源不平衡，部分地区耕地后备资源匮乏，无法在本区域范围内落实占补平衡，需要通过补充耕地指标交易获得占补指标。今后，将每年进行4个批次交易，平均每个季度开展一次。

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