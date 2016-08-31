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 第1版 要闻
·长江出版集团半年营收同比劲增5倍
·传播信仰火种30年不辍
·我省编制灾后水利恢复重建方案
·我省首次公开拍卖补充耕地指标
·恩施荣膺全国民族团结进步创建活动示范州
·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革
·图文：智能装备显身手
·宜都、大冶再次上榜百强
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.8.31 星期三
我省首次公开拍卖补充耕地指标
宜昌拍得逾3亿元 亩均价格突破6万元
    湖北日报讯 （记者陈岩、通讯员洪艳华、操胜利）昨日，通过省国土资源厅、省公共资源交易中心共同设立的交易平台，我省首次在全省范围内拍卖补充耕地指标。宜昌市点军区、秭归县5000亩补充耕地指标共拍出逾3亿元高价，亩均价格突破6万元。
    昨日9时，省公共资源交易中心10楼1002号开标厅座无虚席。襄阳市政府、鄂州市政府、武汉东湖高新区管委会等20个竞买人对“补充耕地指标竞买报价函”核查确认后密封，交给场内交易工作人员。工作人员拆封，依次对竞买人申请竞买标的所给出的第一报价、第二报价、第三报价进行唱标。
    本批次5000亩补充耕地指标，编制为6个标的进行交易，交易底价为3万元/亩，每个竞买人选择的竞买标的个数不得超过3个，价高者得。经过6轮比价，最终，鄂州“军团”拍得所有补充耕地指标：鄂州市华容区政府以1.26亿元拍得2100亩，亩均价6.03万元；鄂州市政府以1.14亿元拍得1793亩，亩均价6.39万元；鄂州市鄂城区政府以7304.98万元拍得1107亩，亩均价6.59万元。
    据介绍，我省用地需求将持续增长，耕地占补平衡、占优补优任务艰巨。然而，各地区耕地后备资源不平衡，部分地区耕地后备资源匮乏，无法在本区域范围内落实占补平衡，需要通过补充耕地指标交易获得占补指标。今后，将每年进行4个批次交易，平均每个季度开展一次。
    相关报道;02版


   
　