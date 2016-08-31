查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·长江出版集团半年营收同比劲增5倍 ·传播信仰火种30年不辍 ·我省编制灾后水利恢复重建方案 ·我省首次公开拍卖补充耕地指标 ·恩施荣膺全国民族团结进步创建活动示范州 ·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革 ·图文：智能装备显身手 ·宜都、大冶再次上榜百强 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 长江出版集团半年营收同比劲增5 · 传播信仰火种30年不辍 · 我省编制灾后水利恢复重建方案 · 我省首次公开拍卖补充耕地指标 · 恩施荣膺全国民族团结进步创建活 · 强化基础 注重集成 完善机制 · 图文：智能装备显身手 · 宜都、大冶再次上榜百强 1 要闻 2016.8.31 星期三 我省编制灾后水利恢复重建方案 规划项目9000余个 概算总投资千亿元 湖北日报讯 （记者黄中朝）昨日获悉，按照省委、省政府关于灾后重建的系列决策部署，省水利厅编制了《湖北省加快灾后水利薄弱环节建设实施方案（2016—2019）》，方案规划项目 9140个，概算总投资1001.43亿元。

重建方案坚持生态优先、标本兼治，重点抓好中小河流系统治理、1365座病险水库除险加固，增加易涝地区排涝能力，新增每秒2000立方米的入江外排能力；建设提高山洪灾害预警能力；对牛山湖等已实施破垸分洪的湖泊，实行永久性退垸还湖，恢复白鹭湖、三湖等已消失的部分湖泊。实施斧头湖与西凉湖、汤逊湖与梁子湖、汉江与长湖等江河湖库水系连通，加快省级分蓄洪区安全设施建设；计划用3年时间，基本完成梁子湖、洪湖、黄盖湖、龙感湖等重点湖泊堤防整治加固任务；加强城市管廓建设，建设抽排泵站体系，有效解决城市“看海”问题；建立覆盖省、市、县三级防汛抗旱物资储备体系，恢复和新增一批水文设施，解决部分湖泊和城市水文监测空白问题。

重大项目提前谋划，提前推进项目前期工作，确保资金一到，马上启动建设。目前，按照当年水毁当年修复的要求，已安排资金3亿多元，全省各地堵口复堤等水利工程水毁设施修复已全面开工，有的已建设完成。





