查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·长江出版集团半年营收同比劲增5倍 ·传播信仰火种30年不辍 ·我省编制灾后水利恢复重建方案 ·我省首次公开拍卖补充耕地指标 ·恩施荣膺全国民族团结进步创建活动示范州 ·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革 ·图文：智能装备显身手 ·宜都、大冶再次上榜百强 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 长江出版集团半年营收同比劲增5 · 传播信仰火种30年不辍 · 我省编制灾后水利恢复重建方案 · 我省首次公开拍卖补充耕地指标 · 恩施荣膺全国民族团结进步创建活 · 强化基础 注重集成 完善机制 · 图文：智能装备显身手 · 宜都、大冶再次上榜百强 1 要闻 2016.8.31 星期三 老战士报告团 传播信仰火种30年不辍 湖北日报讯 （记者陈鹏、通讯员穆琳、孙鹏）“我们要像习近平主席‘七一’重要讲话要求的那样，不忘初心、继续前进……”昨日上午，中部战区空军某指挥所老战士报告团成立30周年先进事迹报告会上，报告团成员们共表心声。省委常委、宣传部部长梁伟年出席报告会。

成立于1986年的老战士报告团，以“战争亲历者、历史见证人”身份，奔波于20多个省市自治区宣讲党的创新理论，开展革命传统教育，先后作报告3300多场，听众达220多万人次。习近平主席“七一”重要讲话发表后，报告团成员第一时间组织集中学习，虽然年事已高，仍加班加点撰写宣讲提纲。

中部战区空军政治工作部副主任姚丹江宣读了战区空军党委关于开展向老战士报告团学习活动的决定。报告团成员毛兰成、曹京柱、骆继铭、赵庆珍、张佑军分别为在座听众演讲。

报告团副团长毛兰成说：“什么是信仰？信仰内化于心是灵魂，外化于行就是作风。有困难、有风险、有曲折，都不可怕，只要信念如铁，就一定能排除万难、走向胜利。”

“首届感动四川十大人物”赵庆珍是报告团的新成员，在战友牺牲后，他把战友母亲当亲生母亲，默默尽孝23载。他说：“我将像报告团的老首长们一样奉献一辈子，让更多的人感受到人间大爱！”

饱含深情的讲述，让在场的500多名官兵流下热泪，会场掌声激荡。“什么叫不忘初心，他们的行动就是最好的诠释。”现场听众、某场站导航连台长许刚说。

当天下午，报告团成员与部分院校师生、机关干部、部队官兵代表座谈。报告团还将深入部队和地方宣讲习近平主席“七一”重要讲话精神。

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