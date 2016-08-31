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·长江出版集团半年营收同比劲增5倍
·传播信仰火种30年不辍
·我省编制灾后水利恢复重建方案
·我省首次公开拍卖补充耕地指标
·恩施荣膺全国民族团结进步创建活动示范州
·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革
·图文：智能装备显身手
·宜都、大冶再次上榜百强
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.8.31 星期三
2016年中国工业百强县发展报告发布
宜都、大冶再次上榜百强
    湖北日报讯 （记者张茜、通讯员陈世琴）29日，工业和信息化部直属研究机构——中国信息通信研究院在北京正式发布《2016年中国工业百强县（市）发展报告》，我省宜都市、大冶市成功入围，分列第77位、第90位。
    去年，中国信息通信研究院首次发布工业百强县（市）报告，宜都、大冶均进入百强。今年，该院课题组围绕五大发展理念要求，进一步优化评价体系，通过对2016年各县（市）工业竞争力进行实证分析和比较研究，形成了最新的百强县（市）排行榜。
    该报告显示，2016年工业百强县（市）分布于18个省份，其中山东（22个）、江苏（20个）、浙江（13个）位居前三。排名上升的县（市）有57个，上升超过15位次的有21个，主要为东部及中西部资源型县（市）。
    宜都市进位幅度较大，由去年的90位上升到77位。今年上半年，该市规模工业企业完成总产值551.97亿元，增长14.5%；规模工业增加值增长13.2%，规模企业达到264家。


   
　