查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·长江出版集团半年营收同比劲增5倍 ·传播信仰火种30年不辍 ·我省编制灾后水利恢复重建方案 ·我省首次公开拍卖补充耕地指标 ·恩施荣膺全国民族团结进步创建活动示范州 ·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革 ·图文：智能装备显身手 ·宜都、大冶再次上榜百强 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 长江出版集团半年营收同比劲增5 · 传播信仰火种30年不辍 · 我省编制灾后水利恢复重建方案 · 我省首次公开拍卖补充耕地指标 · 恩施荣膺全国民族团结进步创建活 · 强化基础 注重集成 完善机制 · 图文：智能装备显身手 · 宜都、大冶再次上榜百强 1 要闻 2016.8.31 星期三 2016年中国工业百强县发展报告发布 宜都、大冶再次上榜百强 湖北日报讯 （记者张茜、通讯员陈世琴）29日，工业和信息化部直属研究机构——中国信息通信研究院在北京正式发布《2016年中国工业百强县（市）发展报告》，我省宜都市、大冶市成功入围，分列第77位、第90位。

去年，中国信息通信研究院首次发布工业百强县（市）报告，宜都、大冶均进入百强。今年，该院课题组围绕五大发展理念要求，进一步优化评价体系，通过对2016年各县（市）工业竞争力进行实证分析和比较研究，形成了最新的百强县（市）排行榜。

该报告显示，2016年工业百强县（市）分布于18个省份，其中山东（22个）、江苏（20个）、浙江（13个）位居前三。排名上升的县（市）有57个，上升超过15位次的有21个，主要为东部及中西部资源型县（市）。

宜都市进位幅度较大，由去年的90位上升到77位。今年上半年，该市规模工业企业完成总产值551.97亿元，增长14.5%；规模工业增加值增长13.2%，规模企业达到264家。





