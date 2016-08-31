查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·长江出版集团半年营收同比劲增5倍 ·传播信仰火种30年不辍 ·我省编制灾后水利恢复重建方案 ·我省首次公开拍卖补充耕地指标 ·恩施荣膺全国民族团结进步创建活动示范州 ·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革 ·图文：智能装备显身手 ·宜都、大冶再次上榜百强 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 长江出版集团半年营收同比劲增5 · 传播信仰火种30年不辍 · 我省编制灾后水利恢复重建方案 · 我省首次公开拍卖补充耕地指标 · 恩施荣膺全国民族团结进步创建活 · 强化基础 注重集成 完善机制 · 图文：智能装备显身手 · 宜都、大冶再次上榜百强 1 要闻 2016.8.31 星期三 图文：智能装备显身手 湖北日报讯 昨日，位于鄂州的华工科技智能制造装备产业园厂房内，工人在调试为某汽车厂家制造的激光焊接生产线设备。华工科技激光设备制造加大向智能制造转型力度，今年上半年销售收入同比增长71.08%。（记者张朋 视界网李慧 俞智君 摄）





