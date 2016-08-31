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第1版 要闻
·长江出版集团半年营收同比劲增5倍
·传播信仰火种30年不辍
·我省编制灾后水利恢复重建方案
·我省首次公开拍卖补充耕地指标
·恩施荣膺全国民族团结进步创建活动示范州
·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革
·图文：智能装备显身手
·宜都、大冶再次上榜百强
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第3版 : 不忘初心 继续前进
第4版 : 全力以赴 恢复重建
第5版 : 时政要闻
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第7版 : 评论
第8版 : 经济纵横
第9版 : 综合新闻
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长江出版集团半年营收同比劲增5
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传播信仰火种30年不辍
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我省编制灾后水利恢复重建方案
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我省首次公开拍卖补充耕地指标
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恩施荣膺全国民族团结进步创建活
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强化基础 注重集成 完善机制
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图文：智能装备显身手
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宜都、大冶再次上榜百强
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要闻
2016.8.31 星期三
图文：智能装备显身手
湖北日报讯 昨日，位于鄂州的华工科技智能制造装备产业园厂房内，工人在调试为某汽车厂家制造的激光焊接生产线设备。华工科技激光设备制造加大向智能制造转型力度，今年上半年销售收入同比增长71.08%。（记者张朋 视界网李慧 俞智君 摄）