查看本版大图 上一版 版面概览 第12版 专题 ·图文：团结奋斗 繁荣发展 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第9版 : 综合新闻 · 图文：团结奋斗 繁荣发展 12 专题 2016.8.31 星期三 图文：团结奋斗 繁荣发展 ——恩施州成功创建全国民族团结进步示范州纪实 湖北日报讯 图为：锦绣如织的民族团结进步示范村——伍家台村（文林 摄）

图为：民族舞蹈进校园（恩宣 摄）

图为：大峡谷精彩演绎“新龙船调”（恩宣 摄）

图为：穿越崇山峻岭的恩施立体交通（王邦寿 摄）

图为：民族团结进步深入人心（覃琳 摄）

图为：宜居宜业的恩施新城崛起武陵山（伍功勋 摄）



2013年，国家民委将恩施土家族苗族自治州，作为第一批13个创建全国民族团结进步示范州的试点之一。

在中央和省委、省政府的亲切关怀下，恩施州委、州政府围绕“各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展”这一主题，从战略和全局的高度积极推进，竞进提质，砥砺前行，向上、向善、向好、向美的社会风气逐渐形成，社会“软实力”悄然提升。

8月26日，国家民委授予恩施州为“全国民族团结进步创建活动示范州”荣誉称号。



格局

党委牵头 政府推动 部门共同参与



1983年8月19日，恩施建州，是我省唯一少数民族自治州，有土家族、苗族、侗族、汉族、回族、蒙古族、彝族、纳西族和壮族等29个民族。全州国土面积2.4万平方公里，405万人中少数民族占比超过50%。

在民族大家庭的怀抱里，民族团结犹如空气和阳光，受益而不觉，失之则难存。

2013年被列为“创建活动示范州”后，恩施州委、州政府采取坚持高位推进、广泛动员、宣传引领、文化引领、用足政策等“五个坚持”的办法，形成了党委牵头、政府推动、部门共同参与的工作格局。

在动员大会上，恩施州委主要领导说：“民族地区就两件事：团结与发展。创建示范州就是围绕各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展这个主题，进一步深化综合扶贫改革，进一步加快各族人民脱贫致富的步伐。”

同时，成立了州民族团结进步创建活动领导小组，由州委书记任组长，州长任第一副组长，州直相关部门主要负责人为成员，指导、协调和督促创建活动深入开展；先后出台了《州委、州政府关于进一步落实民族政策、加强民族工作、加快经济社会发展的实施意见》《关于深入开展民族团结进步宣传教育活动的实施意见》，并出台了实施细则、考核办法等。这些政策性文件的落实，为强化创建活动提供了不竭动力。

长期以来，恩施州将民族团结进步创建视为一项“强基工程”，经常抓、见常态，持久抓、见长效，全面抓、见合力，让创建成为一种常态、一种习惯、一种文化、一种自觉、一种境界。“十二五”期间，民族团结进步示范州创建取得阶段性成果，并通过国家民委验收。

有重视，有行动，有坚持，全州各民族群众像石榴籽一样紧紧抱在一起，以平等团结为经，以互助和谐为纬，久久为功，织就了一幅“同气连枝一家亲，齐心协力谋幸福”的绚丽锦绣。



途径

宣传教育 文化融合 实现同心同创



民族团结进步事业能否深入人心，搞好宣传教育是关键。恩施州充分利用媒体全方位、多层次、宽领域宣传，大力开展好每年民族团结进步宣传教育月活动。

创建，从“娃娃”抓起。如今，全州各民族小学都开设具有民族风情的特色课，让学生学奏丝弦锣鼓、学跳土家摆手舞、学唱山民歌等“精华元素”，恩施市施州民族小学是省民族团结进步教育“十佳”学校；坚持广泛动员，深入开展进机关、企业、社区、乡村、学校、寺庙、军（警）营等“七进”活动，共建和谐民族大家庭，先后涌现了“全国模范司法所长”易满成、“最美教师”邓丽等先进典型，犹如旗帜发挥着引领作用。

传统文化是一个民族的根，是一个民族的标志，也是一个民族的骄傲。恩施州让文化的发展交流，成为民族团结的黏合剂。

今年4月，广西壮族“刘三姐”与建始“黄四姐”同台歌舞演出。建始重视开发民族文化旅游商品，支持开发具有地方民族特色的手工艺品，推广土家族服饰大众化，融入生活化，走向市场化。

现在，只要走进恩施土家女儿城，民歌悠扬，一排排仿古建筑与土家吊脚楼相映衬，完美地展现了土家族民风民俗。女儿城还专门打造了民族团结进步示范街，成立了恩施州地方戏传承展演基地，打造了国内首部大型土家民俗情景剧——《女儿会·赶场相亲》。同样，在恩施市芭蕉侗族乡，在咸丰黄金洞麻柳溪羌族村，在鹤峰县中营乡三家台蒙古族村，随处可见民族文化与旅游产业深度结合的成果。

为坚持文化传承，州委、州政府先后出台了《民族文化遗产保护条例》《关于加强民族文化大州建设的意见》，制订了《民族民间文化保护工作实施方案》《民族文化研究工作十年纲要》，编纂出版了《恩施州民族研究丛书》《民族文化丛书》；相继打造了《武陵绝响》《毕兹卡》《夷水丽川》《龙船调》《黄四姐》等大型民族歌舞剧。

对少数民族重要文化遗产，进行抢救性保护。去年7月，咸丰县唐崖土司城成功列入世界文化遗产名录。“摆手舞”“肉连响”“吊脚楼建造技艺”“丝弦锣鼓”“傩戏”“灯戏”等项目，被命名为国家级、省级非物质文化遗产项目。

在我省少数民族特色村寨保护与发展“十佳”村寨——咸丰县黄金洞乡麻柳溪。这是全省唯一的羌族行政村。在全州，像麻柳溪这样的民族特色村寨还有恩施市盛家坝乡小溪、利川市柏杨坝镇大水井、宣恩县沙道沟镇彭家寨、来凤县百福司镇舍米湖……

一个个特色鲜明的土家村寨，彰显着民族政策照耀下安居乐业的美好光景。



举措

超前谋划 统筹协调 实现科学发展



8月13日，神秘的“东方情人节”——恩施土家女儿会在恩施梭布垭石林上演。数千名青年男女“赶场相亲”，万余名国内外游客游览石林。一个传承了400余年的土家民俗节日与一个跨越了4.6亿年的地质奇观，碰撞出一场文旅融合发展的盛会。

州委、州政府坚持把创建工作与州域经济发展、基础设施建设、美丽恩施建设、创新基层治理、精神文明建设等“五个同步”推进，开启了加快建成绿色、繁荣、开放、法治、文明的全国先进自治州新征程。

6月7日，全省长江云移动政务新媒体平台建设现场推进会在恩施召开，标志着恩施“信息高速公路”建设站在了新的起点。

用现代综合交通、大交通的理念谋划发展路径，恩施州加快推进景区景点旅游通畅路、乡村扶贫致富通达路、城镇化的引领保障路、大物流区或物流业的通道路、综合交通网的连接线路、基于互联网等模拟技术的信息高速公路的网络路等“六条路”建设，城乡面貌日新月异。

以“市场决定取舍”的理念，大力推进现代烟草、富硒茶叶、畜牧、清洁能源、生态文化旅游、信息、大健康等七大产业链建设，2015年全州实现生产总值670.8亿元，比“十一五”时期翻一番。

抢抓武陵山片区区域发展与扶贫攻坚试点、武陵山龙山来凤经济协作示范区建设、龙凤镇全国综合扶贫改革试点、创建全国民族团结进步示范州试点、“国家全域旅游示范区”试点、鄂西生态文化旅游圈建设、全省首批4个司法体制改革试点市州等国家、省级机遇，以试点为龙头，全州深化改革、扩大开放的大潮奔涌。

民族团结创建，归根在于发展。在恩施，创建民族团结进步示范州带来的变化随处可见。推进新型城镇化建设，以“六城”同创为抓手，提升城镇规划建设管理水平，城镇化率由2010年的30.5%增至目前的40%；加强基础设施建设，先后建成宜万、渝利两条铁路，沪渝、宜巴、恩黔、恩来4条高速公路，恩施机场开通北京、上海、广州、武汉等多个城市航班，吞吐能力达100万人次，全州88个乡镇都通水泥路，2512个行政村100%通公路、通客车。

同时，实施特色村寨建设，获得中央和省级民族专项资金36887万元，建成特色村寨117个，其中15个被国家民委命名授牌，成为望得见山、看得见水、记得住乡愁的魅力之村；加强“宽带乡村”建设，2016年将实现所有行政村光缆全覆盖，农村家庭宽带普及率将达到40%以上；实施“山更青、水更绿、天更蓝、土更净、城乡更美”五大专项治理，生态环境进一步优化，美丽恩施建设渐行渐远。

正是有了民族团结，恩施的进步才有了保障；正是有了民族团结，社会才更加稳定，人民生活才更加幸福；正是有了民族团结，恩施的经济才有了腾飞的翅膀。



成效

安定和谐繁荣发展“恩施经验”频仍



在党中央、国务院的亲切关怀下，在省委、省政府的正确领导和支持下，恩施州创建工作与经济社会发展共促共进，取得了明显实效。

据统计，2010年至2015年，全州生产总值、财政总收入、城镇和农村常住居民人均可支配收入分别年均增长10.7%、18.7%、12.1%和15.1%，城乡居民收入增幅连续五年居全省前三位。

今年以来，全州牢牢树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持产业化、城镇化“双轮驱动”，加快“七大产业链”和“美丽恩施”建设，全州经济运行总体平稳、稳中有升，部分经济指标增速高于全省。全州农业增加值高于全省0.4个百分点，居全省第1位；完成固定资产投资增长19.5%，高于全省6.2个百分点，居全省第5位；实现社会消费品零售总额增长12.0%，高于全省0.6个百分点，居全省第6位；全体居民人均可支配收入同比增长11.3%，增幅居全省第1位。

在创建民族团结进步示范州工作中，恩施州牢牢把握各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的主题，坚持抓发展和促团结“两条腿走路”，在创新社会治理方面形成的“恩施经验”享誉全国。

以法治思维和法治方式扎实推进基层治理创新，探索出的村医村教进村班子、农民办事不出村、法律顾问进乡村“三位一体”乡村治理模式，得到了中央和省委、省政府有关领导的批示肯定。

针对民俗民风多样、社情民意复杂、信访问题突出的实际，探索建立的法治建设专家委员会、聘请律师顾问团参与涉法涉诉信访积案化解、普遍建立法律顾问制度三项法治举措，被中央电视台《新闻调查》栏目以《从上访到上诉》为题专题推介。

“法治恩施”建设进程步履铿锵，各族群众越来越感受到法治的公平正义。在创建过程中，全州大力推进精神文明建设，宣传普及社会主义核心价值观，弘扬中华民族传统美德。广大群众不仅“富了口袋”，还“富了脑袋”；不仅“过上好日子”，还“形成好风气”。

如今，全州各族群众在民族团结进步创建中提升了“幸福感”、享受到“获得感”、增强了“自豪感”、强化了“认同感”。

策划：恩施州委宣传部

撰文：周诗泉 冉运芳 王敏





