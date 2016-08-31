查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 论丛 ·强化责任促《问责条例》落地生根 ·春风吹开花千树 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第9版 : 综合新闻 · 强化责任促《问责条例》落地生根 · 春风吹开花千树 11 论丛 2016.8.31 星期三 春风吹开花千树 ——对我省六市加快推进绿色发展的调研（变化·经验篇） 湖北日报讯 省委办公厅调研组



各地深入学习贯彻党的十八届五中全会精神，牢固树立绿色发展理念，认真上好“绿色大学”，在思想和灵魂深处爆发革命，为走好经济发展与生态保护双赢之路打牢思想基础、制定高品质发展规划。



各地坚持把发展绿色产业作为实现生态保护与经济发展双赢的核心支撑，力求以最合理的资源消耗获取最大的经济社会效益。



各地以“铁腕治理”体现绿色发展的刚性约束，使环境突出问题得到有效解决。各地严守绿色发展这条“生死线”，通过改革解决制约绿色发展的体制机制性问题。



各地坚持以创新为引擎，积极开展产学研合作，深入推进科技成果转化，加强新兴科技成果运用，为绿色发展增添了源源不竭的动力。



各地始终坚持以人民为中心的发展思想，以人为本推动绿色发展，得到广大群众衷心“点赞”。



为深入贯彻落实党的十八届五中全会精神，总结各地推进绿色发展的经验，推动我省实现省委提出的生态保护与经济发展双赢，最近，省委办公厅调研组深入宜昌、襄阳、十堰、黄石、鄂州、咸宁六市作了为期一个月（含浙江、江西）的调查研究。调研所见所闻，深感近年来全省上下认真贯彻落实习近平总书记2013年7月来鄂视察时提出的关于绿色发展重要指示精神，践行省委提出的“绿色决定生死”理念和要求，在推进绿色发展上迈出了坚实步伐，尤其是党的十八届五中全会如同春风化雨，催动各地绿色发展风生水起、渐入佳境，广袤的荆楚大地正阔步迈向“绿富美”，呈现出低碳发展、家园靓美、人民幸福的新画卷！

——绿色理念深入人心。调研所到之处，从日新月异的城镇到各具特色的乡村、从现代化的工厂到生机勃勃的田间地头、从机关干部到普通群众，绿色发展理念正引发人们观念的嬗变，唤起人们的深刻觉醒。各级党政干部谋划发展不再是“以牺牲环境换取效益”，而坚持把“绿色政绩观”作为一致追求，切实当好保护生态与绿色发展的“行动派”，让发展变得“绿意盎然”。他们说：“过去很多人认为发展工业与保护生态是个矛盾体（难统一），现在观念已发生了根本性转变，认为实现双赢才是发展的不二选择。”企业家们把“绿色发展”作为转型升级的方向，注重发展科技含量高、资源循环利用的项目，并主动接受环评。投资十堰的企业家感慨：“在十堰环保设施不达标，企业是绝对生存不下去的；高污染企业要么关停，要么转产，没有第三种选择。”一位郧阳区的本土企业家为了表达对绿色事业的执着追求，深情创作了一首《绿色汉江之歌》：“用绿色守护一江清水，用真情融汇大江北上，儿时的童真牵梦想，如今的乡情恋绿洲，春夏秋冬的绿谷风采，东西南北的汉江情怀，为了你、为了你，只为了山清水秀的一帘绿梦……”通过开展宣传教育、示范引领、普及绿色知识等，绿色理念逐渐深入广大群众心中，低碳生活、生态修复、绿色创建蔚然成风。有群众说：过去我们是“求生存”，现在是“求生态”；过去是“求温饱”，现在是“求环保”；过去是“求硬化”，现在是“求绿化”。朴实而又形象的话语，道出了人们的心声。

——绿色产业蓬勃发展。在绿色发展理念引领下，各地将绿色产业作为主攻方向，调整优化产业结构，推进传统产业升级改造，大力发展先进制造、生态旅游、新能源、现代服务、节能环保等产业，绿色产业“火”起来了。2015年，宜昌重点培育的精细化工、食品饮料、先进装备制造、旅游、现代物流、新一代信息技术等十大千亿产业产值增长均在10%以上，柑橘、蔬菜等五大特色产业综合产值均突破百亿元，全市单位生产总值能耗同比下降9%。襄阳高新技术产业增加值增长14.5%，战略性新兴产业产值占全市规模以上工业比重达六分之一，成为新能源汽车、军民结合、再生资源回收利用等国家新型工业化产业示范基地。十堰水电开发、农产品加工、生物医药、食品饮料等产业迅速发展壮大，占全市工业的38.5%；三次产业结构进一步优化调整，全市单位GDP能耗、规模以上工业单位增加值能耗、单位GDP电耗3项指标下降率均居全省第一。

——城乡面貌靓美如画。调研组一路走来，但见山的秀美、水的灵动、人文的厚重，一幅幅城乡与山水、人与自然水乳交融的大写意山水图尽收眼底，人在城乡走，如在画中游。在十堰，一座绿色山水之城呼之欲出，“全域生态区”建设把城市变成了一个林环碧水、城林交融、花开四季、景色宜人的生态花园，群众“推窗见绿，出门见景”。而乡村则是一派“秦巴流青、丹黄点睛”的风貌特色，涌现出竹溪敖家坝、大石门，竹山华家湾、总兵安，房县界山等一批生态良好、魅力独特的美丽乡村。郧阳区樱桃沟原是鄂西北一个普普通通的小山沟，现在成为了游人络绎不绝的“春赏花、夏品果，住农家屋，吃健康饭菜”的“中国最美村镇”、“全国生态文化村”。走进宜昌，“山在城中、城在林中、人在画中”，城区人均公园绿地面积超14平方米，市民出门300米见绿、500米进园。远安、长阳等地利用特色旅游资源把全域打造成了景区，处处是景观、村村是景点。徜徉在远安嫘祖镇的山水间，明清风格的仿古屋依山而建，黛瓦白墙、飞檐格窗映入眼帘，紫薇摇曳、垂柳依依，荷花池水、碧波荡漾，村村如诗如画。行走在黄石这座矿冶之城，延续半个世纪的“光灰城市”已被“半城山色半城湖”所取代，让人饱尝蓝天白云、青山碧水的怡人风光。襄阳、咸宁、鄂州都是“高颜值”，路边田野葱郁优美，乡村民居错落有致、掩映林间，农家庭院干净整洁，田园风光浑然天成，乡愁诗韵扑面而来。

——幸福指数显著提升。曾几何时，粗放式的发展在给人们带来物质财富的同时，却给幸福指数大打折扣。绿色发展的推进，给群众带来显而易见、实实在在的绿色福利，持续提升了人民群众的获得感和满意度。吃放心餐、喝干净水、赏美妙景，享生态宜居之福，群众心中期待已久“稳稳的幸福”正在变成现实。宜昌90%的村庄完成环境整治任务，63%的农村垃圾实现无害化处理，市级以上生态村镇达到210个。十堰对663个村庄全面实施环境综合整治，达到道路硬化、村庄绿化、路灯亮化、卫生洁化、河道净化、环境美化的“六化”标准，受益人口49万。统筹城乡绿色发展既给群众提供了就近就地打工的便利，也让乡村客栈、商廊、农家乐遍地开花，群众走绿色路，吃生态饭，赚环境钱，不出门尽享绿色福利。丹江口市习家店镇将马家院、陈家湾、茯苓等三个村统筹建成一个集农林观光、休闲娱乐的现代农林博览园，村民流转土地不仅可以拿股金，而且在园里打工一天有80元收入，中午免费吃饭还能喝上一瓶啤酒，人人脸上露出幸福的笑容。村民高兴地说：“村里变成公园了，我们可以就地打工了，老人可以家门口摆摊了，年底还可以分红了。”襄阳、鄂州、咸宁、黄石等地大力发展生态特色农业和乡村旅游业，丰富和发展农家美食、果蔬采摘、花卉观赏、民俗娱乐、农耕体验、科普展示等观赏体验产品，打造各类生态文化体验区、休闲养生度假区，群众既享受山水田园美景又能发家致富。人民群众的居住环境变美了、收入增加了，医疗、教育、通信、社区服务、社会保障等更健全了，生活品味和文明程度也提升了。每当清晨和傍晚，人们到城市绿道跑步健身、到公园唱歌跳舞，尽情享受绿色生活之美。

——经济社会步入良性循环。绿色发展作为一场深刻的变革，已经产生了杠杆的“魔力效应”，沿途基层干部普遍反映、我们感受深切的有三个方面：一是经济发展的内生动力增强了。各地的“美丽”已形成巨大生产力，实现了生态建设与经济发展“双赢”，安全、坚劲、可持续的发展局面正在形成。1—7月，六市经济发展主要指标大多高于全省平均水平，其中宜昌、襄阳工业增加值、固定资产投资、地方公共财政预算收入三项指标增速分别达到10.5%、17.4%、18.4%和10.2%、18.1%、20.3%，均居全省一、二位。二是社会和谐稳定了。民心是最大的政治；生态环境是现阶段最基本、最强烈的诉求。在这些地方，广大居民群众由于能吃得上洁净水、呼吸新鲜空气、饱尝田园风光，幸福指数显著提高，他们从心底里感谢党和政府，基层党组织的凝聚力比较强，从未因环境问题产生过重大群体性事件，整个社会发展步入了文明、健康、有序的轨道。三是人气更旺了。六市绿色的“美丽”已经形成了强大“磁场”，使人才、资金、项目纷沓而至。据统计，我省总体上是人口“净流出”的省份，而宜昌、襄阳的人口是净流入，鄂州、十堰、黄石人口呈回流态势。

上述成绩的取得来之不易，根本原因在于各地深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实省委决策部署，牢固树立绿色发展理念，在推动绿色发展上敢于动真格，真正谋实策、出实招、做实功。

（一）坚持上好绿色大学，强化思想和规划引领。思想是行动的先导，“思想有多远我们就能走多远”。各地深入学习贯彻党的十八届五中全会精神，牢固树立绿色发展理念，认真上好“绿色大学”，在思想和灵魂深处爆发革命，为走好经济发展与生态保护双赢之路打牢思想基础、制定高品质发展规划。宜昌将绿色智慧后现代理念融入城市总体规划，特别是抢抓三峡生态经济合作区（三峡城市群）国家战略机遇，谋划实施长江生态治理“宜昌试验”，按照“一主轴、三流域”（长江主轴和清江流域、香溪河流域、沮漳河流域）的空间布局，重点实施生态综合守护工程、生态产业发展工程、生态公民建设工程、生态金融创新工程等四大工程，力争将三峡生态经济合作区打造成绿色发展引领区。襄阳聘请国家发改委宏观经济研究院编制了《绿色襄阳发展战略规划》，从产业发展、新能源发展、资源循环利用等“五个角度”对绿色襄阳进行定位，确立了创建全国绿色经济示范城市、全国新能源示范城市等“五大目标”，谋划了绿色建筑、绿色能源、绿色交通等“十大工程”，努力构建多中心组团式空间结构和多层次生态绿网。十堰超前谋划推进生态文明建设，提出了“内修人文、外修生态”绿色发展方略，在《十堰2049远景战略规划》中描绘了未来30年的绿色发展蓝图。黄石选派各层级干部赴中国生态第一市丽水挂职学习，组织县（市、区）党政干部、企业管理者赴清华大学参加“低碳经济与转型发展”专题培训班，进一步转变思想观念。谋划建设大冶湖生态新区，带动大冶、阳新等组团及重点镇发展。黄石建市60多年来，城市建设先沿长江而行，再环绕磁湖展开，如今正由环磁湖迈向环大冶湖时代。鄂州立足自身优势，以绿色发展为底色，在沿江滨湖地区设立八大功能区，实行“一个主导产业、一家建设开发主体、一套高起点规划、一批高标准基础设施项目、一个详细开发建设时序”的“五个一”建设模式，大幅拉开建设骨架。咸宁坚持一年一个主题讨论、一年一次市委全会，持续开展七轮思想解放大讨论，不断深化绿色崛起是咸宁最好发展路径的认识。明确“十三五”期间深入实施绿色崛起战略，打造中国中部“绿心”和国际生态城市，推动发展质效在全省进位。

（二）坚持产业为基，夯实绿色发展之本。各地坚持把发展绿色产业作为实现生态保护与经济发展双赢的核心支撑，力求以最合理的资源消耗获取最大的经济社会效益。一是加快发展绿色工业。宜昌运用高科技、信息化、循环低碳等手段改造升级传统产业，突破性发展新材料、生物医药、电子信息等战略性新兴产业，近年来全市新增国家级高新技术企业196家，总数达到270家，增加值占生产总值比重提高7个百分点。襄阳加快传统产业“绿色化”，推动汽车及零部件、食品、纺织、装备制造等产业转型升级，尤其是着力打造的“新能源汽车之都”聚集东风股份、山东宝雅等企业36家，2015年销量占全国的3.8%。黄石实施300多个重点转型项目，推动黑色、有色、建材等传统产业绿色改造；大力实施科技成果转化，高新技术产业增加值占GDP比重从2010年的11.9%提升到15.8%。二是大力发展特色农业。咸宁以楠竹、茶叶、油茶三个“百亿工程”为抓手，创建国家楠竹生产农业标准化示范区、国家油茶示范区和青砖茶大市。全市规模以上农产品加工企业达316家，建成一批农产品加工骨干企业和产业集群，特别是楠竹种植面积占全省81.5%，青砖茶加工占全省80%份额、全国三分之一强。十堰大力实施特色产业基地“四个百万”（茶叶、核桃、中药材、山羊）、农产品加工“四个一批”工程和产业强农计划，2015年全市实现农产品加工产值350亿元，生态特色产业产值占比80%以上。三是突破性发展绿色服务业。鄂州抓住顺丰国际物流核心枢纽机场落户机遇，全力打造中部电商基地，形成了鄂州葛店—中国中部电商基地这一区域品牌，汇聚了亚马逊、唯品会、苏宁云商等知名电商企业30家，正在形成大智慧、大物流、大仓储、大市场支撑大电商的产业格局。唯品会华中运营中心已成为全国最大单体仓储基地，2015年线上交易额达62.8亿元，连续两年年均增长70%以上。

（三）坚持“挂图”治理，复绿水青山之貌。推进生态环境修复关键在“治”，各地以“铁腕治理”体现绿色发展的刚性约束，使环境突出问题得到有效解决。一是加强生态治理与修复。十堰强力推进神定河、泗河、犟河、剑河、官山河等五河综合治理，编制“一河一策”实施方案，实施截污、清污、减污、控污、治污五大系统工程，基本达到了“水清、河畅、岸绿、景美”的要求，成为全国治污典范。积极探索第三方治污的新模式，成功引进北排集团和北京碧水源公司托管市区污水处理厂和垃圾填埋厂，在全国率先实现县乡污水、垃圾处理设施建设运营一体化。汉江干流十堰段、丹江口水库水质稳定达到国家地表水Ⅱ类及以上水质标准，全市集中式饮用水源地水质达标率100%。黄石大力实施治山、治水、治土、治气“四治”工程，治理重点污染源438家，完成100多座尾矿库整治和42家矿山生态修复治理，累计复垦面积4.68万亩；落实江长、河长、湖长、库长、塘长“五长”责任制，新建5座污水处理厂，实现生活污水、工业废水达标排放。大冶铁矿在露天采矿废弃的岩堆上填土种树，通过复垦造林，3300多亩的废弃采石场变为槐花林，成为亚洲最大的硬质岩复垦基地，建成国家首座国家矿山公园，捧得全国环保最高奖“中华宝钢环境奖”。鄂州大力实施退田还湖、退垸还湖工程，增加河湖行洪和调蓄能力，改善水生态环境。2014年11月强力实施涂镇湖退垸还湖工程，锁住涂镇湖36年的大堤被破除，直接扩大梁子湖湖泊面积10.93平方公里，库容1700万立方米。该市葛店开发区实施南部新区、垱网湖“退垸还湖”工程，拆围还湖面积18100亩。二是坚决关停污染企业。鄂州关闭十小企业200余家，累计淘汰钢铁产能180万吨、水泥产能40万吨，企业总数由20多家减少到10家左右，钢铁、水泥行业集中度进一步提高。咸宁关闭26家装备水平低、环保设施差、污染严重企业，共淘汰造纸落后产能3.0万吨、印染落后产能1.5万吨、水泥落后产能21万吨、铅蓄电池产能40万千伏安时。三是铁腕抓打击。宜昌实施长江岸线综合整治，制定非法码头治理作战图，做到“一个县市区、一张作战图”，张贴整治进度表，实行建账销号。全市共取缔非法码头118家、规范9家、提升4家，开展岸线生态治理，还市民一条清爽靓丽的长江岸线。黄石建立企业排污数据实时监测系统，在重点企业门口和城区中心设置大型电子显示屏，“现场直播”污染源在线监控数据。在全省率先成立市、县两级环保警察，先后侦破环境领域刑事案件22起、刑事拘留58人、逮捕19人、移送起诉56人，环境执法威力显现。

（四）坚持改革推动，释放体制机制红利。各地严守绿色发展这条“生死线”，通过改革解决制约绿色发展的体制机制性问题。一是建立健全决策协调机制。宜昌成立绿色发展指导委员会，负责全市绿色发展工作的组织、协调、督查和考核工作；全面落实推进成立绿色发展主体责任，明确各地各部门负责人是推进城市绿色发展第一人；建立城建项目绿色发展前置评价机制，杜绝不符合绿色发展的项目入库上马。十堰成立了由市委书记任第一主任、市长任主任、6名市委常委任副主任的高规格环境保护委员会，聘请8名国内外知名院士专家组成生态文明建设专家咨询委员会，建立环保参与综合决策机制，开展国民经济和社会发展环境资源承载能力评估。鄂州成立生态文明建设委员会，由市委书记任主任，全面负责生态文明建设的统筹规划、组织协调和督促检查工作；在乡镇、村设立生态委员，专门负责抓所在区域的生态工作。二是创新投融资机制。宜昌、鄂州打出深化投融资体制改革“组合拳”，出台推广PPP模式实施意见，与武钢集团、中交集团、中核建、省联投等中省企业携手共建，形成多元多维投入绿色发展新格局，绿色发展“不缺资金，政府不操钱的心”。黄石重组市城投、交投、众邦等投融资平台，用好多层次资本市场，目前有上市公司7家，场外市场挂牌企业59家；累计核准发行企业债券8支，总规模达到114亿元。咸宁推进林业生态产业（文化）产权交易中心、城市矿产交易平台、碳交易平台建设，支持绿色企业用好“区域集优”债务融资票据等新兴融资工具。三是强化考核评价机制。襄阳把资源消耗、生态效益、汉江流域水环境保护、污染减排等指标纳入对各县（市、区）政府及市直相关部门责任考评体系，在全市县级领导班子综合考评目标体系中，生态环境指标权重增加到11分。十堰率先推出绿色GDP考核机制，生态文明考核权重由原来的5项5分增加至9项20.5分，并根据主体功能区定位，实施差别化考核。

（五）坚持创新驱动，激活绿色发展动力源。推进绿色发展，根本动力在于创新。各地坚持以创新为引擎，积极开展产学研合作，深入推进科技成果转化，加强新兴科技成果运用，为绿色发展增添了源源不竭的动力。宜昌研究出台“制造2025行动方案”及实施意见，推动制造业向智能化、数字化、绿色化方向发展，规划投资383亿元发展清洁能源、绿色低碳服务业等。南玻光电公司0.2毫米超薄玻璃实现量产，触顶世界纪录。土老憨生态农业集团坚持向科技要效益，着力打造柑橘全产业链科技示范基地，成立全国柑橘产业唯一国家级工程研究中心和院士工作站，聘请院士搞研发，开发出橘子醋、陈皮酱油、陈皮料酒、陈皮下饭豆豉等系列产品，把橘子“吃干榨尽”，实现柑橘综合利用零废弃，年加工消化柑橘可达30万吨。2015年，公司实现销售收入25.5亿元，利税1.17亿元。人们打趣说：土老憨现在变“洋”、变“强”、变“红”（指企业党建）啦！襄阳大力推进7个国家级循环经济试点和11个省级循环经济试点，谷城着力打造千亿级再生资源产业，已形成再生铅、再生铝、再生钢铁三大产业链，被授予我省唯一国家级“城市矿产示范基地”；老河口循环经济产业园被授予“国家区域性大型再生资源利用基地”称号。黄石市财政每年拿出1亿元专项资金，支持工业转型发展，先后实施了300多个重点转型项目，推动黑色、有色、建材等传统产业绿色改造，形成了三种循环经济典型模式：一是华新水泥“变废为宝”模式，独创了国际领先水平的“污泥”处理技术，每年处理各类垃圾能力可达4000万吨；二是大冶有色公司的“吃干榨尽”模式，通过各个环节循环利用资源，年新增产值80亿元；三是劲牌公司的产业链循环模式，推行“公司+基地+农户”的农业产业化经营模式，形成了种植、加工、养生、旅游一体化发展格局。十堰、咸宁主动对接“中国制造2025”，推动传统产业智能化改造升级，加快新兴产业培育，做实做优“传统产业补链、成长产业强链、新兴产业建链”文章，高新技术产业增加值增幅稳步增长。

（六）坚持绿色惠民，充分调动群众积极性。良好的生态环境是最公平的公共产品、最普惠的民生福祉。各地始终坚持以人民为中心的发展思想，以人为本推动绿色发展，得到广大群众衷心“点赞”。一是着力改善生产生活环境。十堰成功创建生态乡镇74个、生态村854个，其中国家级生态乡镇6个、省级29个，创建力度及成效居全省之首。鄂州率先在全省建成全域覆盖、城乡一体的垃圾、污水收集处理系统，完成123个村湾环境连片整治，6个乡镇获评“全国环境优美乡镇”。二是大力促进增收致富。宜昌城乡居民收入连续多年高于GDP增速，去年全市农村常住居民人均可支配收入达12990元，农民家庭经营收入75%以上来源于特色产业链。长阳高家堰村大力发展盆景产业，带动全镇从事盆景根艺生产的农户1100余家3000多人，年销售额近8000万元，盆景存量总值超10亿元。村民过去一间草房四分地、吃饱饭都难，现在很多人的资产早已过百万。咸宁将绿色融入“三农”发展的全领域，去年全市完成农业总产值301.15亿元，实现农民人均收入11960元，绿色农业产业比重达到63.5%；大力发展“3+X”的绿色扶贫产业，全市累计投入脱贫产业资金4.27亿元，带动14.45万人实现脱贫增收。三是努力推动绿色生活方式形成。宜昌在全省率先建成BRT快速公交系统，被亚行评为国内唯一的“可持续交通项目最佳案例”，被联合国授予“世界可持续交通奖”，成为继广州之后中国第二个获此殊荣的城市；同时率先全面推进“生态公民”建设，提升绿色文明素质。襄阳强化社区功能体系建设，居民70%的生活需要可在步行15分钟范围内解决；推进绿色出行，以500米服务半径、50%的公交出行比例为目标，实现公交服务全覆盖。咸宁生态文明教育普及率达90%以上，推动全社会形成自然、健康、适度、节俭、生态的绿色消费理念。

（调研组组长：吕东升；成员：陆建义、冷和珍、宋歌、胡颖、段存华、高陈）





