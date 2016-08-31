查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 论丛 ·强化责任促《问责条例》落地生根 ·春风吹开花千树 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第9版 : 综合新闻 · 强化责任促《问责条例》落地生根 · 春风吹开花千树 11 论丛 2016.8.31 星期三 强化责任促《问责条例》落地生根 湖北日报讯 刘合权



《中国共产党问责条例》(简称《问责条例》)是我们党制定的又一部重要基础性党内法规，进一步规范和强化党的问责工作，是管党治党制度建设的又一重要利器，再次释放出“有权必有责、有责要担当、失责必追究”的全面从严治党的强烈政治信号。各级党组织和党员领导干部要强化责任担当，推动《问责条例》落地生根。

学习教育常学常新。各级党组织要把《问责条例》纳入“主题党日+”、“两学一做”、党委中心组、党校主体班学习培训的重要内容，通过集中学习、支部讨论、专题宣讲、案例剖析、知识竞赛、撰写心得等方式开展学习教育；要充分利用网络、电视、报纸、业务交流QQ群、微信群、电子显示屏等平台，全方位、全系统释放《问责条例》的“新信号”，营造学习宣传的“浓氛围”。广大党员特别是党员领导干部要紧密联系自己的思想、工作和生活实际，把学习《问责条例》与学习习近平总书记系列重要讲话结合起来，与学习《党章》《准则》《条例》结合起来，深刻领会其核心要义，真正把握其精神实质，以学促知，以知促行，切实做到常学常新、入脑入心。

自我检视立行立改。此次党内问责由“规定”升格为“条例”，不仅层级升高，覆盖面也变广，权威性也更强，必将为全面从严治党再加制度“井绳”。各级党组织和党员领导干部要严格对照《问责条例》，自我检视、立行立改。各级党组织要切实担负起全面从严治党的主体责任，坚持“力度统一”，对本地本单位党员严于教育、严于管理、严于监督、严于问责，把严的要求贯穿全过程，做到真管真严、敢管敢严、长管长严。各级纪检监察机关要把贯彻执行《问责条例》贯穿于监督执纪问责的全过程，认真践行监督执纪“四种形态”，用担当的行动诠释对党和人民的忠诚。广大党员干部要进一步强化责任担当，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，切实做到对党忠诚、为党分忧、为党担责、为党尽责。

追责问责真刀真枪。动员千遍，不如问责一次。制度的制定就是要执行，不能让《问责条例》只挂在嘴上说，而是要真刀真枪，真正让铁规发力、让禁令生威。权力就是责任，责任就要担当。各级党组织要深刻领会精神实质，下大力气补齐在党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力、维护党的纪律不力、推进党风廉政建设和反腐败工作不扎实等方面存在的问题短板，加大问责力度，让失责必问成为常态，对不担当、不负责、不作为、乱作为的党组织和党的领导干部敢于碰硬、敢于较真。各级纪检监察机关要以《问责条例》的颁布实施为契机，对违纪行为严厉追责，严厉问责，充分发挥问责的利剑作用，该问到哪一级就问到哪一级，该问到谁就问到谁，不搞看人下菜。要抓住典型严肃查处、通报曝光，做到发现问题“零容忍”，不当“和事佬”、不做“老好人”、不搞“下不为例”、不搞“法不责众”，形成“处理一个，震慑一片”的良好效果。

（作者系咸宁市咸安区委常委、区纪委书记）





