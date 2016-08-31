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襄阳市民中心主体工程完工
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庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕
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节能供暖 绿色未来
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体坛简讯
10
体育
2016.8.31 星期三
体坛简讯
湖北日报讯 ●继被排除在里约残奥会之外后，俄罗斯残奥代表团再遭打击，国际残奥委会当地时间周一决定，禁止俄罗斯代表队参加2018年平昌冬季残奥会，理由依然是国家集体服用兴奋剂行为。
●此前因为倒卖奥运会门票而被捕的欧洲奥委会主席希基，因为身体健康原因，法院裁定暂时撤销对其监禁，但仍不允许其离开巴西。