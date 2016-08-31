查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体育 ·襄阳市民中心主体工程完工 ·庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕 ·节能供暖 绿色未来 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·图文：国足首尔首练半遮面 ·孙可：我们已做好准备 ·图文：中韩大战 谁能笑到最后 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·推行岗位大练兵新模式 ·筑信访基石 促和谐发展 ·强化土地使用税检查 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·12年后中国女排重回榜首 ·三金花美网晋级次轮 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第9版 : 综合新闻 · 襄阳市民中心主体工程完工 · 庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕 · 节能供暖 绿色未来 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 图文：国足首尔首练半遮面 · 孙可：我们已做好准备 · 图文：中韩大战 谁能笑到最后 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 推行岗位大练兵新模式 · 筑信访基石 促和谐发展 · 强化土地使用税检查 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 12年后中国女排重回榜首 · 三金花美网晋级次轮 · 体坛简讯 10 体育 2016.8.31 星期三 天门市地税局 筑信访基石 促和谐发展 湖北日报讯 天门地税全面落实信访工作责任制，打造良好地税形象。

一是结合重点，抓好纳税人信访工作。结合“营改增”、“金三”上线实际，利用办税服务大厅、12366投诉电话、税企qq群等方式，及时准确公开税收政策、重点、热点问题及工作动态，获取纳税人理解、支持和配合。

二是谈心谈话，抓好党建信访工作。开展干部“谈心谈话”制度，对年轻同志，多“指路子、压担子、教法子”；对遇困难挫折同志，耐心开导，帮助解围解困；对离退休人员，班子带头走访慰问。

三是灾后重建，抓好群众信访工作。市局2次自发开展抗洪救灾献爱心活动，共捐款90350元，出资46000元购置大米送往灾区。目前，市局正配合当地党委、政府，对符合减免规定的税种及时办理优惠，对洪灾造成的纳税申报困难户开通快速通道。（鄢宇艳）





