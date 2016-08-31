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襄阳市民中心主体工程完工
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庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕
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节能供暖 绿色未来
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中国银行业监督管理委员会湖北监
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体坛简讯
10
体育
2016.8.31 星期三
天门市地税局
筑信访基石 促和谐发展
湖北日报讯 天门地税全面落实信访工作责任制，打造良好地税形象。
一是结合重点，抓好纳税人信访工作。结合“营改增”、“金三”上线实际，利用办税服务大厅、12366投诉电话、税企qq群等方式，及时准确公开税收政策、重点、热点问题及工作动态，获取纳税人理解、支持和配合。
二是谈心谈话，抓好党建信访工作。开展干部“谈心谈话”制度，对年轻同志，多“指路子、压担子、教法子”；对遇困难挫折同志，耐心开导，帮助解围解困；对离退休人员，班子带头走访慰问。
三是灾后重建，抓好群众信访工作。市局2次自发开展抗洪救灾献爱心活动，共捐款90350元，出资46000元购置大米送往灾区。目前，市局正配合当地党委、政府，对符合减免规定的税种及时办理优惠，对洪灾造成的纳税申报困难户开通快速通道。（鄢宇艳）