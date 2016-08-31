襄阳市民中心主体工程完工庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕节能供暖 绿色未来中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告图文：国足首尔首练半遮面孙可：我们已做好准备图文：中韩大战 谁能笑到最后中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告推行岗位大练兵新模式筑信访基石 促和谐发展强化土地使用税检查中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告12年后中国女排重回榜首三金花美网晋级次轮体坛简讯
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第10版 体育
·襄阳市民中心主体工程完工
·庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕
·节能供暖 绿色未来
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·图文：国足首尔首练半遮面
·孙可：我们已做好准备
·图文：中韩大战 谁能笑到最后
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·推行岗位大练兵新模式
·筑信访基石 促和谐发展
·强化土地使用税检查
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·12年后中国女排重回榜首
·三金花美网晋级次轮
·体坛简讯
湖北日报电子版
----  
 
10 体育 2016.8.31 星期三
掇刀区国税局
推行岗位大练兵新模式
    湖北日报讯 8月26日，正搭乘火车出差的掇刀区国税局工作人员小金拿出手机，打开掇刀国税全员岗位大练兵APP，做起税收管理类答题,提交后打开单位微信群中交流做题的心得体会。
    为适应营改增、金税三期等新形势下税收工作需求，掇刀区国税局结合“两学一做”学习教育，扎实开展“岗位大练兵、业务大比武”活动,　全面调动干部职工履职尽责积极性，掀起“学业务、练技能、当能手”的热潮。针对岗位大练兵题库仅在局域网才可使用的局限，掇刀区局利用“互联网+手机”平台，开发岗位大练兵APP，推行“互联网+岗位大练兵”新模式。
    据掇刀区局负责人介绍，岗位大练兵APP题目涵盖税收管理、行政管理、信息技术等多个涉税内容，参与人员可随时随地进行能力培训和测试，提升学习效果。（夏疆 全幸福）


   
　