查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体育 ·襄阳市民中心主体工程完工 ·庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕 ·节能供暖 绿色未来 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·图文：国足首尔首练半遮面 ·孙可：我们已做好准备 ·图文：中韩大战 谁能笑到最后 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·推行岗位大练兵新模式 ·筑信访基石 促和谐发展 ·强化土地使用税检查 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·12年后中国女排重回榜首 ·三金花美网晋级次轮 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第9版 : 综合新闻 · 襄阳市民中心主体工程完工 · 庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕 · 节能供暖 绿色未来 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 图文：国足首尔首练半遮面 · 孙可：我们已做好准备 · 图文：中韩大战 谁能笑到最后 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 推行岗位大练兵新模式 · 筑信访基石 促和谐发展 · 强化土地使用税检查 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 12年后中国女排重回榜首 · 三金花美网晋级次轮 · 体坛简讯 10 体育 2016.8.31 星期三 孙可：我们已做好准备 湖北日报讯 本报首尔30日电（记者徐平）今天代表国足接受采访的是唯一来自中甲联赛的孙可，对于这场中韩之战，孙可表示，全队都做好了准备，希望能够取得一个理想的比赛结果。

当记者将韩国国脚必胜中国队的言论转告给孙可时，他坦承韩国队的实力的确要比中国队强，但他又说：“中国队会做好自己，去力拼对手！”采访中他多次谈到了团队精神，“韩国队比较讲究团队配合和拼搏精神，所以这场比赛，中国队肯定会遭遇到各种困难，但我们同样会拿出永不放弃的精神来。”

孙可告诉记者，在过去几天的训练中，教练组不断在灌输享受足球的理念，“高指导要求我们积极乐观地面对12强赛，要做一支充满态度的球队。我们这几天也一直在积极了解对手，但足球充满了偶然性，所以只能做好自己！”

有记者询问孙可是否找到了对方的弱点时，孙可并未正面回答，“我们还是把重点放在自己身上吧。”





