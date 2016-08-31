襄阳市民中心主体工程完工庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕节能供暖 绿色未来中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告图文：国足首尔首练半遮面孙可：我们已做好准备图文：中韩大战 谁能笑到最后中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告推行岗位大练兵新模式筑信访基石 促和谐发展强化土地使用税检查中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告12年后中国女排重回榜首三金花美网晋级次轮体坛简讯
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第10版 体育
·襄阳市民中心主体工程完工
·庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕
·节能供暖 绿色未来
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·图文：国足首尔首练半遮面
·孙可：我们已做好准备
·图文：中韩大战 谁能笑到最后
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·推行岗位大练兵新模式
·筑信访基石 促和谐发展
·强化土地使用税检查
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·12年后中国女排重回榜首
·三金花美网晋级次轮
·体坛简讯
湖北日报电子版
----  
 
10 体育 2016.8.31 星期三
12强赛倒计时2天
图文：国足首尔首练半遮面
    湖北日报讯 图为：8月30日，中国队主教练高洪波（右一）在训练前。（新华社发）

    本报首尔30日电（记者徐平）30日下午4点半，中国男足在首尔世界杯体育场的外场进行抵达韩国后的第一次训练，9月1日，国足将在这里与韩国队进行俄罗斯世界杯亚洲区预选赛12强赛的首场比赛。大批中国记者和部分中国球迷早早来到场边，准备看看国足的训练和真实状态，但主帅高洪波只开放了热身活动后，便继续封训。这意味着，高洪波没打算在赛前亮出底牌。
    与沈阳不同的是，首尔世界杯体育场的外场毫无遮挡，中国队的一举一动全部都在大家的视线之中，记者注意到，训练并无新意，就是热身、射门和分组对抗。记者还发现，原本25人的训练课只有24人参加，原来，蒿俊闵抵达首尔之后患上了轻微感冒，队医检查之后安排他休息。据悉，这两天队医将会对蒿俊闵进行专门照顾，如果病情不加重的话，赛前踩场训练时他将与全队合练，但是否可以参赛还要看教练组最后定夺。迄今为止，蒿俊闵是国足阵中唯一一个出现新伤病的球员。
    此时的首尔已显秋意，在国足抵达当晚，中国足协党委书记、专职执委于洪臣特意看望了守候在中国队驻地外的球迷。看到大家都还穿着夏装，于洪臣嘱咐他们晚上出来多穿点衣服，一位老球迷半开玩笑地说：“冷，好哇！是不是预示着中国队爆冷？！”虽是一句玩笑话，但却道出了所有球迷的心愿：与韩国队交手，哪怕是一场平局，对国足来说也是爆了一个冷门！


   
　