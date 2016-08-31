查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体育 ·襄阳市民中心主体工程完工 ·庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕 ·节能供暖 绿色未来 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·图文：国足首尔首练半遮面 ·孙可：我们已做好准备 ·图文：中韩大战 谁能笑到最后 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·推行岗位大练兵新模式 ·筑信访基石 促和谐发展 ·强化土地使用税检查 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·12年后中国女排重回榜首 ·三金花美网晋级次轮 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第9版 : 综合新闻 · 襄阳市民中心主体工程完工 · 庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕 · 节能供暖 绿色未来 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 图文：国足首尔首练半遮面 · 孙可：我们已做好准备 · 图文：中韩大战 谁能笑到最后 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 推行岗位大练兵新模式 · 筑信访基石 促和谐发展 · 强化土地使用税检查 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 12年后中国女排重回榜首 · 三金花美网晋级次轮 · 体坛简讯 10 体育 2016.8.31 星期三 中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 湖北日报讯 经中国银行业监督管理委员会湖北监管局批准，广发银行股份有限公司武汉华科大社区支行开业，现予以公告。

中国银行业监督管理委员会湖北监管局

2016年8月31日

广发银行股份有限公司武汉华科大社区支行

机构编码：B0012S242010019

许可证流水号：00598019

业务范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

批准成立日期：2016年8月4日

住所：湖北省武汉市洪山区华中科技大学主校区西区58号

传真：027-85354848

发证机关：中国银行业监督管理委员会湖北监管局

发证日期：2016年8月16日

以上信息可在中国银行业监督管理委员会网站（www.cbrc.gov.cn）上查询。





