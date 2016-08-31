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体坛简讯
10
体育
2016.8.31 星期三
中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
湖北日报讯 经中国银行业监督管理委员会湖北监管局批准，广发银行股份有限公司武汉华科大社区支行开业，现予以公告。
中国银行业监督管理委员会湖北监管局
2016年8月31日
广发银行股份有限公司武汉华科大社区支行
机构编码：B0012S242010019
许可证流水号：00598019
业务范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
批准成立日期：2016年8月4日
住所：湖北省武汉市洪山区华中科技大学主校区西区58号
传真：027-85354848
发证机关：中国银行业监督管理委员会湖北监管局
发证日期：2016年8月16日
以上信息可在中国银行业监督管理委员会网站（www.cbrc.gov.cn）上查询。