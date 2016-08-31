查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体育 ·襄阳市民中心主体工程完工 ·庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕 ·节能供暖 绿色未来 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·图文：国足首尔首练半遮面 ·孙可：我们已做好准备 ·图文：中韩大战 谁能笑到最后 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·推行岗位大练兵新模式 ·筑信访基石 促和谐发展 ·强化土地使用税检查 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·12年后中国女排重回榜首 ·三金花美网晋级次轮 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第9版 : 综合新闻 · 襄阳市民中心主体工程完工 · 庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕 · 节能供暖 绿色未来 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 图文：国足首尔首练半遮面 · 孙可：我们已做好准备 · 图文：中韩大战 谁能笑到最后 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 推行岗位大练兵新模式 · 筑信访基石 促和谐发展 · 强化土地使用税检查 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 12年后中国女排重回榜首 · 三金花美网晋级次轮 · 体坛简讯 10 体育 2016.8.31 星期三 节能供暖 绿色未来 ——德国WOLF 品牌推广昨在汉举行 湖北日报讯 “卓越节能设想，引领未来”，德国WOLF 暨2016湖北地区产品推介会昨日在汉举行。

来自德国的WOLF，是具有“蓝天使”环保认证的标志品牌。自1963年成立以来，WOLF在供热、通风、空调、太阳能领域，长期致力于深化核心设计，创造具有划时代意义的专利技术，是国际知名供暖设备供应厂商。

推介会上，现场展示了WOLF系列产品，百分百德国原装进口，体现品质保障，同时带来绿色节能高效采暖体验和解决方案，也将智能家居生活的舒适环保进行了生动诠释。该品牌湖北总代理湖北瀚嘉中城智能环境有限公司负责人表示，希望凭借长期积淀的技术优势、成熟务实的工业设计以及贴心环保的产品方案，为湖北消费者提供高效、可信赖的产品和服务，为数以万计的家庭带去温暖与舒适。

另据了解，德国WOLF进入中国市场多年，尖端的技术、高品质的产品、便捷的安装，受到消费者一致好评，将“温暖于心，恒久不变”的理念贯穿于心、于行。（黄文）





