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体坛简讯
10
体育
2016.8.31 星期三
节能供暖 绿色未来
——德国WOLF 品牌推广昨在汉举行
湖北日报讯 “卓越节能设想，引领未来”，德国WOLF 暨2016湖北地区产品推介会昨日在汉举行。
来自德国的WOLF，是具有“蓝天使”环保认证的标志品牌。自1963年成立以来，WOLF在供热、通风、空调、太阳能领域，长期致力于深化核心设计，创造具有划时代意义的专利技术，是国际知名供暖设备供应厂商。
推介会上，现场展示了WOLF系列产品，百分百德国原装进口，体现品质保障，同时带来绿色节能高效采暖体验和解决方案，也将智能家居生活的舒适环保进行了生动诠释。该品牌湖北总代理湖北瀚嘉中城智能环境有限公司负责人表示，希望凭借长期积淀的技术优势、成熟务实的工业设计以及贴心环保的产品方案，为湖北消费者提供高效、可信赖的产品和服务，为数以万计的家庭带去温暖与舒适。
另据了解，德国WOLF进入中国市场多年，尖端的技术、高品质的产品、便捷的安装，受到消费者一致好评，将“温暖于心，恒久不变”的理念贯穿于心、于行。（黄文）