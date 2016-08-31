查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体育 ·襄阳市民中心主体工程完工 ·庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕 ·节能供暖 绿色未来 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·图文：国足首尔首练半遮面 ·孙可：我们已做好准备 ·图文：中韩大战 谁能笑到最后 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·推行岗位大练兵新模式 ·筑信访基石 促和谐发展 ·强化土地使用税检查 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·12年后中国女排重回榜首 ·三金花美网晋级次轮 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第9版 : 综合新闻 · 襄阳市民中心主体工程完工 · 庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕 · 节能供暖 绿色未来 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 图文：国足首尔首练半遮面 · 孙可：我们已做好准备 · 图文：中韩大战 谁能笑到最后 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 推行岗位大练兵新模式 · 筑信访基石 促和谐发展 · 强化土地使用税检查 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 12年后中国女排重回榜首 · 三金花美网晋级次轮 · 体坛简讯 10 体育 2016.8.31 星期三 庭瑞与燎原村大型汇演圆满落幕 湖北日报讯 8月27日晚，“庭瑞集团与燎原村八年情深大型联欢汇演”暨武汉说唱团庭瑞燎原专场文艺演出在燎原村成功举行，3千多燎原村民齐聚一堂，著名汉派表演艺术家陆鸣、田克兢等武汉说唱团艺术家为燎原村民奉献了一场丰富多彩的文艺表演。

庭瑞集团副总经理夏蕊珠现场表示，庭瑞燎原“一家亲”已经深入双方心中，也落实到实际生活与工作中，不仅举办一系列公益活动感恩燎原村，还将继续为燎原村民打造幸福新家园而不懈努力，提供更多的就业机会给村民，安置村民拆迁后的生活状况，实现庭瑞对燎原村民的幸福家园建设远景。

武汉说唱团的国家一、二级演员们也为燎原村村民们献上精彩纷呈的节目。口技表演、魔术、小品、相声等众多节目让观众欣喜连连，歌唱表演、动感舞蹈让村民享受视觉盛宴。

据悉，庭瑞集团与燎原村已有七年相守，2009年6月，燎原村与庭瑞集团签订《武汉市汉阳区永丰街燎原村“城中村”综合改造项目合作意向书》；2016年4月，燎原村与庭瑞集团签订《燎原村“城中村”综合改造项目合作开发框架协议书》。今年5月份，庭瑞集团已派出燎原村挂牌筹备工作组进驻项目，至今已紧密工作了3个月的时间，即将在9月上旬进行摘牌工作。





