舌尖上的荆楚“非遗”，你吃过几个百名小学生赴澳门举行夏令营图文：姐姐变成妹妹的“小师妹”我省源头清理骚扰电话钮新强院士捐百万奖金助库区学子我省7家药企被收回GMP证书华农学者发布籼稻高质量参考基因组我省首家专业茶学院成立武汉双虎集中销毁假冒涂料全国巾帼家政服务职业大赛落幕图文：湖北省“健康中国行”主题宣传活动举行
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 第9版 综合新闻
·舌尖上的荆楚“非遗”，你吃过几个
·百名小学生赴澳门举行夏令营
·图文：姐姐变成妹妹的“小师妹”
·我省源头清理骚扰电话
·钮新强院士捐百万奖金助库区学子
·我省7家药企被收回GMP证书
·华农学者发布籼稻高质量参考基因组
·我省首家专业茶学院成立
·武汉双虎集中销毁假冒涂料
·全国巾帼家政服务职业大赛落幕
·图文：湖北省“健康中国行”主题宣传活动举行
湖北日报电子版
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9 综合新闻 2016.8.31 星期三
图文：湖北省“健康中国行”主题宣传活动举行
    湖北日报讯 昨日，我省“健康中国行”暨全民健康生活方式行动日主题宣传活动在咸宁赤壁市举行，活动现场，市民们表演太极拳、工间操和广场舞，展示健康生活方式。2007年，我国确定每年9月1日为全民健康生活方式行动日，倡导群众养成健康生活方式与行为。图为医护人员在现场为群众提供义诊与咨询服务。（记者龙华 视界网周文照 周芳 摄）


   
　