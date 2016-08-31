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第9版 综合新闻
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·百名小学生赴澳门举行夏令营
·图文：姐姐变成妹妹的“小师妹”
·我省源头清理骚扰电话
·钮新强院士捐百万奖金助库区学子
·我省7家药企被收回GMP证书
·华农学者发布籼稻高质量参考基因组
·我省首家专业茶学院成立
·武汉双虎集中销毁假冒涂料
·全国巾帼家政服务职业大赛落幕
·图文：湖北省“健康中国行”主题宣传活动举行
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舌尖上的荆楚“非遗”，你吃过几
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全国巾帼家政服务职业大赛落幕
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图文：湖北省“健康中国行”主题
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综合新闻
2016.8.31 星期三
图文：湖北省“健康中国行”主题宣传活动举行
湖北日报讯 昨日，我省“健康中国行”暨全民健康生活方式行动日主题宣传活动在咸宁赤壁市举行，活动现场，市民们表演太极拳、工间操和广场舞，展示健康生活方式。2007年，我国确定每年9月1日为全民健康生活方式行动日，倡导群众养成健康生活方式与行为。图为医护人员在现场为群众提供义诊与咨询服务。（记者龙华 视界网周文照 周芳 摄）