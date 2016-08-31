查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 综合新闻 ·舌尖上的荆楚“非遗”，你吃过几个 ·百名小学生赴澳门举行夏令营 ·图文：姐姐变成妹妹的“小师妹” ·我省源头清理骚扰电话 ·钮新强院士捐百万奖金助库区学子 ·我省7家药企被收回GMP证书 ·华农学者发布籼稻高质量参考基因组 ·我省首家专业茶学院成立 ·武汉双虎集中销毁假冒涂料 ·全国巾帼家政服务职业大赛落幕 ·图文：湖北省“健康中国行”主题宣传活动举行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第9版 : 综合新闻 · 舌尖上的荆楚“非遗”，你吃过几 · 百名小学生赴澳门举行夏令营 · 图文：姐姐变成妹妹的“小师妹” · 我省源头清理骚扰电话 · 钮新强院士捐百万奖金助库区学子 · 我省7家药企被收回GMP证书 · 华农学者发布籼稻高质量参考基因 · 我省首家专业茶学院成立 · 武汉双虎集中销毁假冒涂料 · 全国巾帼家政服务职业大赛落幕 · 图文：湖北省“健康中国行”主题 9 综合新闻 2016.8.31 星期三 图文：湖北省“健康中国行”主题宣传活动举行 湖北日报讯 昨日，我省“健康中国行”暨全民健康生活方式行动日主题宣传活动在咸宁赤壁市举行，活动现场，市民们表演太极拳、工间操和广场舞，展示健康生活方式。2007年，我国确定每年9月1日为全民健康生活方式行动日，倡导群众养成健康生活方式与行为。图为医护人员在现场为群众提供义诊与咨询服务。（记者龙华 视界网周文照 周芳 摄）





