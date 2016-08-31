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 第9版 综合新闻
·舌尖上的荆楚“非遗”，你吃过几个
·百名小学生赴澳门举行夏令营
·图文：姐姐变成妹妹的“小师妹”
·我省源头清理骚扰电话
·钮新强院士捐百万奖金助库区学子
·我省7家药企被收回GMP证书
·华农学者发布籼稻高质量参考基因组
·我省首家专业茶学院成立
·武汉双虎集中销毁假冒涂料
·全国巾帼家政服务职业大赛落幕
·图文：湖北省“健康中国行”主题宣传活动举行
湖北日报电子版
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9 综合新闻 2016.8.31 星期三
全国巾帼家政服务职业大赛落幕
我省两名选手获佳绩
    湖北日报讯 （记者王馨、通讯员高筠、实习生方焱）26日至27日，由全国妇联和人社部联合主办的全国巾帼家政服务职业大赛在济南举行。湖北省妇联组建的木兰花队3名选手参加了家务料理、母婴护理和居家养老护理3个项目的决逐。最终，来自潜江的郭翠芳获得家务料理组二等奖，来自孝感的张妍祯获得居家老人照护组二等奖。木兰花队同时入围将于10月举行的全国巾帼家政服务职业大赛团体赛。
    全国30个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团推荐的31支代表队的93名家政服务人才，部分省区妇联和巾帼家政企业的代表等300多人参加了此次大赛。


   
　