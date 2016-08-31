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 第9版 综合新闻
·舌尖上的荆楚“非遗”，你吃过几个
·百名小学生赴澳门举行夏令营
·图文：姐姐变成妹妹的“小师妹”
·我省源头清理骚扰电话
·钮新强院士捐百万奖金助库区学子
·我省7家药企被收回GMP证书
·华农学者发布籼稻高质量参考基因组
·我省首家专业茶学院成立
·武汉双虎集中销毁假冒涂料
·全国巾帼家政服务职业大赛落幕
·图文：湖北省“健康中国行”主题宣传活动举行
湖北日报电子版
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9 综合新闻 2016.8.31 星期三
搬迁空档期，不法商家趁虚而入
武汉双虎集中销毁假冒涂料
    湖北日报讯 （记者汪洋）先倒出液体涂料，集中无害化处理，再将空桶压扁……昨日，武汉双虎涂料公司在化工新区力诺产业园集中销毁假冒涂料。
    在销毁地点，200多桶假冒双虎涂料和300多个空桶被运到现场，堆成一座“高山”。据介绍，仅从外包装上看，这些涂料到了以假乱真的地步，但是质量低劣，污染较大。去年11月以来，执法部门查处制售假冒双虎涂料案件51起，查获涂料成品3000多桶，包装桶1万多个，案值200多万元。据悉，制假窝点主要分布在我省内。
    去年初，双虎涂料公司从硚口古田搬迁至武汉化工新区。其间出现短期“缺货”，不法商家趁虚而入，盗用“双虎”品牌制假售假。


   
　