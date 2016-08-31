查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 综合新闻 ·舌尖上的荆楚“非遗”，你吃过几个 ·百名小学生赴澳门举行夏令营 ·图文：姐姐变成妹妹的“小师妹” ·我省源头清理骚扰电话 ·钮新强院士捐百万奖金助库区学子 ·我省7家药企被收回GMP证书 ·华农学者发布籼稻高质量参考基因组 ·我省首家专业茶学院成立 ·武汉双虎集中销毁假冒涂料 ·全国巾帼家政服务职业大赛落幕 ·图文：湖北省“健康中国行”主题宣传活动举行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第9版 : 综合新闻 · 舌尖上的荆楚“非遗”，你吃过几 · 百名小学生赴澳门举行夏令营 · 图文：姐姐变成妹妹的“小师妹” · 我省源头清理骚扰电话 · 钮新强院士捐百万奖金助库区学子 · 我省7家药企被收回GMP证书 · 华农学者发布籼稻高质量参考基因 · 我省首家专业茶学院成立 · 武汉双虎集中销毁假冒涂料 · 全国巾帼家政服务职业大赛落幕 · 图文：湖北省“健康中国行”主题 9 综合新闻 2016.8.31 星期三 华农学者发布籼稻高质量参考基因组 湖北日报讯 （记者韩晓玲、通讯员南湖）昨从华中农业大学获悉，该校水稻研究团队与美国亚利桑那大学学者合作，发布了两个籼稻品种的高质量参考基因组序列。这一研究成果，将对植物生物学和作物遗传改良产生广泛影响。

栽培稻主要分为籼稻和粳稻。籼稻占水稻总产量70%左右，在遗传上更加多样化，然而一直缺乏高质量的籼稻参考基因组，制约了相关研究进展。

此次合作研究选用了两个籼稻品种——珍汕97和明恢63。学者们采用了最新的测序技术，所得到的两个基因组序列准确率均在99.99%以上，为全球水稻尤其是籼稻的研究提供了两份高质量参考基因组。

据介绍，这两个参考基因组的发布，有助于进一步在分子水平阐明杂种优势的生物学机理，提高杂种优势利用水平，为水稻产量、品质、抗病等性状的功能基因组的研究和育种应用提供新机遇。





