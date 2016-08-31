舌尖上的荆楚“非遗”，你吃过几个百名小学生赴澳门举行夏令营图文：姐姐变成妹妹的“小师妹”我省源头清理骚扰电话钮新强院士捐百万奖金助库区学子我省7家药企被收回GMP证书华农学者发布籼稻高质量参考基因组我省首家专业茶学院成立武汉双虎集中销毁假冒涂料全国巾帼家政服务职业大赛落幕图文：湖北省“健康中国行”主题宣传活动举行
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第9版 综合新闻
·舌尖上的荆楚“非遗”，你吃过几个
·百名小学生赴澳门举行夏令营
·图文：姐姐变成妹妹的“小师妹”
·我省源头清理骚扰电话
·钮新强院士捐百万奖金助库区学子
·我省7家药企被收回GMP证书
·华农学者发布籼稻高质量参考基因组
·我省首家专业茶学院成立
·武汉双虎集中销毁假冒涂料
·全国巾帼家政服务职业大赛落幕
·图文：湖北省“健康中国行”主题宣传活动举行
湖北日报电子版
----  
 
9 综合新闻 2016.8.31 星期三
华农学者发布籼稻高质量参考基因组
    湖北日报讯 （记者韩晓玲、通讯员南湖）昨从华中农业大学获悉，该校水稻研究团队与美国亚利桑那大学学者合作，发布了两个籼稻品种的高质量参考基因组序列。这一研究成果，将对植物生物学和作物遗传改良产生广泛影响。
    栽培稻主要分为籼稻和粳稻。籼稻占水稻总产量70%左右，在遗传上更加多样化，然而一直缺乏高质量的籼稻参考基因组，制约了相关研究进展。
    此次合作研究选用了两个籼稻品种——珍汕97和明恢63。学者们采用了最新的测序技术，所得到的两个基因组序列准确率均在99.99%以上，为全球水稻尤其是籼稻的研究提供了两份高质量参考基因组。
    据介绍，这两个参考基因组的发布，有助于进一步在分子水平阐明杂种优势的生物学机理，提高杂种优势利用水平，为水稻产量、品质、抗病等性状的功能基因组的研究和育种应用提供新机遇。


   
　