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图文：湖北省“健康中国行”主题
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综合新闻
2016.8.31 星期三
华农学者发布籼稻高质量参考基因组
湖北日报讯 （记者韩晓玲、通讯员南湖）昨从华中农业大学获悉，该校水稻研究团队与美国亚利桑那大学学者合作，发布了两个籼稻品种的高质量参考基因组序列。这一研究成果，将对植物生物学和作物遗传改良产生广泛影响。
栽培稻主要分为籼稻和粳稻。籼稻占水稻总产量70%左右，在遗传上更加多样化，然而一直缺乏高质量的籼稻参考基因组，制约了相关研究进展。
此次合作研究选用了两个籼稻品种——珍汕97和明恢63。学者们采用了最新的测序技术，所得到的两个基因组序列准确率均在99.99%以上，为全球水稻尤其是籼稻的研究提供了两份高质量参考基因组。
据介绍，这两个参考基因组的发布，有助于进一步在分子水平阐明杂种优势的生物学机理，提高杂种优势利用水平，为水稻产量、品质、抗病等性状的功能基因组的研究和育种应用提供新机遇。