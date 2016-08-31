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 第9版 综合新闻
·舌尖上的荆楚“非遗”，你吃过几个
·百名小学生赴澳门举行夏令营
·图文：姐姐变成妹妹的“小师妹”
·我省源头清理骚扰电话
·钮新强院士捐百万奖金助库区学子
·我省7家药企被收回GMP证书
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·全国巾帼家政服务职业大赛落幕
·图文：湖北省“健康中国行”主题宣传活动举行
湖北日报电子版
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9 综合新闻 2016.8.31 星期三
通过资格认证并不意味进了“保险箱”
我省7家药企被收回GMP证书
    湖北日报讯 （记者陈屿、通讯员沈君）“去年12月刚取得的生产资格，不到一年，竟被‘冻结’了！”得知GMP认证证书被收回，武汉某药业有限公司负责人一脸苦楚。
    GMP是“药品生产质量管理规范”的简称，系国际公认的药品生产和质量管理的基本准则，被收回GMP认证证书就意味着企业失去相关药品的生产资格。
    近日，省食药监局在对我省药品企业进行飞行检查中发现，2家药企严重违反药品GMP，故依法收回其药品GMP证书，相关产品须等整改达标准后，重新评估，才能恢复上市销售。至此，今年以来我省收回药品GMP证书已有7张。
    “收回GMP证书，我们也一度有过思想交锋。一个企业要投入几千万乃至上亿元，耗时1至2年，才能获得GMP认证。收回认证，意味着企业会在一个时间段内，遭遇品牌形象及市场营销等多方面的巨大损失。但是药品质量安全关乎生命，容不得丝毫姑息，主管部门绝不能护短。对不达标企业开出‘红牌’，是为了让更多的企业警醒，通过认证并不意味着进了‘保险箱’，规范生产这根弦应该长期紧绷。”省食药监局药品化妆品生产监管处副处长李亚武说。
    据了解，去年底，全国药品GMP认证结束，我省有280家药品生产企业通过认证。虽然通过GMP认证，但是少数企业随后放松甚至违背了GMP生产标准，给药品安全质量带来严重隐患。
    为了督促通过认证的企业严格执行GMP标准，去年，国家食药监管总局出台了《药品医疗器械飞行检查办法》，全面推行飞行检查，即事先不通知被检查企业，而对其实施快速的现场检查。《办法》将药品和医疗器械研制、生产、经营和使用全过程纳入飞行检查的范围。
    省食药监局的相关负责人表示，通过对GMP认证的企业进行飞行检查，并在事后将检查过程和结果向社会公布，将有利于震慑少数违规企业，进一步强化药品生产企业主体责任和质量意识，确保全省药品生产质量安全。


   
　