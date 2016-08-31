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省通信管理局还启动“超频号码”监控系统，即对每小时“外呼”超过60次的号码进行监控标记，该局将联合相关执法部门清查，督促通信运营商对违规号码进行强制性关停，并追责号码所有人。

在骚扰电话源头管理上，今年，省通信管理局已督促省内三大运营商关停了在淘宝等第三方网络平台的售号业务；对没有资质的企业或以个人名义申请的网络语音呼叫中心，一律关闭。

省通信管理局提醒广大用户，面对骚扰电话或响一声电话，要谨慎回拨，或采取拉黑名单、使用骚扰拦截APP、登录12321（工信部网络不良与垃圾信息举报受理中心）实时举报。



记者手记



通信运营商敢不敢“割自己的肉”



记者刘天纵



一位网友略带黑色幽默的论坛留言颇有代表性：“这个月，本人从电话那头得知：银行卡异常50次、中奖20次、被大学录取15次、儿子被拐13次、快递丢失10次，被法庭传唤8次……我这不平凡的8月。”

工信部12321举报中心日前发布数据显示，近半年内，网民每周平均接到骚扰电话21.3个。目前，中国网民已达7.1亿，由此估算，我国网民每周接到的骚扰电话超过150亿个。

个人电话信息怎么泄露的？省通信管理局网络安全相关负责人表示，除了买房、买车、快递、教育培训等社会性的信息泄露渠道之外，更多的是黑客盗取相关机构的用户数据等。目前，有的企事业单位和个人的防火墙很脆弱，让不法分子有了可乘之机。一般而言，一条个人电话信息可在地下市场能卖0.1元至1元。

网络电话与虚拟运营商号段是骚扰电话的重灾区，但出于经济利益，有的通信运营商往往不愿在自己身上“割肉”，不愿彻底向骚扰电话宣战。

就像早期杀毒软件公司“养着”职业黑客一样，骚扰电话产业也间接催生了防骚扰手机APP软件兴起。记者在苹果手机APP应用商店搜索关键词“手机防骚扰”，相关APP产品多达85种。

业内人士指出，有的通信运营商对骚扰电话“睁一只眼闭一只眼”，一方面可以赚取对方50元至数百元不等电话包月费，另一方面还可以推出相配套的“防骚扰”软件应用，多赚一道钱。

根治骚扰电话的顽疾，需要运营商、监管部门等多方齐心协力出猛招。





