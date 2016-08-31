查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·多些优良环境的培育者 ·环保“费改税”释放税法改革积极信号 ·广告 ·大悟墨关风电场特许经营权项目招标公告 ·图文：处罚与“鼓励” ·湖北南漳富湾风电场项目法人政府特许经营权招标公告 ·湖北钟祥红花堰风力发电项目法人政府特许经营权招标公告 ·防止“带病提拔”重在“敢唱黑脸” ·微评 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第9版 : 综合新闻 · 多些优良环境的培育者 · 环保“费改税”释放税法改革积极 · 广告 · 大悟墨关风电场特许经营权项目招 · 图文：处罚与“鼓励” · 湖北南漳富湾风电场项目法人政府 · 湖北钟祥红花堰风力发电项目法人 · 防止“带病提拔”重在“敢唱黑脸 · 微评 7 评论 2016.8.31 星期三 湖北钟祥红花堰风力发电项目法人政府特许经营权招标公告 湖北日报讯 湖北省成套招标有限公司受湖北省能源局的委托，对湖北钟祥红花堰风力发电项目法人政府特许经营权进行国内公开招标。湖北钟祥红花堰风电场工程装机规模为20MW。现邀请合格投标人报名参与投标。

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湖北省成套招标有限公司

2016年8月31日





