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2016.8.31 星期三
图文：处罚与“鼓励”
湖北日报讯 近日，河南巩义市一处水库旁，有人砍伐林木后，侵占大片土地建成别墅和农庄。当地有关部门按照“非法占地一平米处罚3元”的标准处罚，未能阻止非法占地行为。专家称，处罚标准太低。（8月30日新华网）
处罚的手段必须以有效遏制违法违规行为为目的，一旦处罚失之于宽、失之于软，不能起到应有的效力，就可能产生相反的效果，甚至变成一种对不法行为的宽纵和“鼓励”。破坏林地就是破坏生态，随意改变土地使用性质，就是对土地资源的非法侵占，这都是不能逾越的红线，对这样的行为应该有更有力的惩处措施。 （文/李思辉）