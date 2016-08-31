多些优良环境的培育者环保“费改税”释放税法改革积极信号广告大悟墨关风电场特许经营权项目招标公告图文：处罚与“鼓励”湖北南漳富湾风电场项目法人政府特许经营权招标公告湖北钟祥红花堰风力发电项目法人政府特许经营权招标公告防止“带病提拔”重在“敢唱黑脸”微评
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第7版 评论
·多些优良环境的培育者
·环保“费改税”释放税法改革积极信号
·广告
·大悟墨关风电场特许经营权项目招标公告
·图文：处罚与“鼓励”
·湖北南漳富湾风电场项目法人政府特许经营权招标公告
·湖北钟祥红花堰风力发电项目法人政府特许经营权招标公告
·防止“带病提拔”重在“敢唱黑脸”
·微评
湖北日报电子版
----  
 
7 评论 2016.8.31 星期三
图文：处罚与“鼓励”
    湖北日报讯 近日，河南巩义市一处水库旁，有人砍伐林木后，侵占大片土地建成别墅和农庄。当地有关部门按照“非法占地一平米处罚3元”的标准处罚，未能阻止非法占地行为。专家称，处罚标准太低。（8月30日新华网）
    处罚的手段必须以有效遏制违法违规行为为目的，一旦处罚失之于宽、失之于软，不能起到应有的效力，就可能产生相反的效果，甚至变成一种对不法行为的宽纵和“鼓励”。破坏林地就是破坏生态，随意改变土地使用性质，就是对土地资源的非法侵占，这都是不能逾越的红线，对这样的行为应该有更有力的惩处措施。 （文/李思辉）


   
　