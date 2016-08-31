查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·多些优良环境的培育者 ·环保“费改税”释放税法改革积极信号 ·广告 ·大悟墨关风电场特许经营权项目招标公告 ·图文：处罚与“鼓励” ·湖北南漳富湾风电场项目法人政府特许经营权招标公告 ·湖北钟祥红花堰风力发电项目法人政府特许经营权招标公告 ·防止“带病提拔”重在“敢唱黑脸” ·微评 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第9版 : 综合新闻 · 多些优良环境的培育者 · 环保“费改税”释放税法改革积极 · 广告 · 大悟墨关风电场特许经营权项目招 · 图文：处罚与“鼓励” · 湖北南漳富湾风电场项目法人政府 · 湖北钟祥红花堰风力发电项目法人 · 防止“带病提拔”重在“敢唱黑脸 · 微评 7 评论 2016.8.31 星期三 图文：处罚与“鼓励” 湖北日报讯 近日，河南巩义市一处水库旁，有人砍伐林木后，侵占大片土地建成别墅和农庄。当地有关部门按照“非法占地一平米处罚3元”的标准处罚，未能阻止非法占地行为。专家称，处罚标准太低。（8月30日新华网）

处罚的手段必须以有效遏制违法违规行为为目的，一旦处罚失之于宽、失之于软，不能起到应有的效力，就可能产生相反的效果，甚至变成一种对不法行为的宽纵和“鼓励”。破坏林地就是破坏生态，随意改变土地使用性质，就是对土地资源的非法侵占，这都是不能逾越的红线，对这样的行为应该有更有力的惩处措施。 （文/李思辉）





