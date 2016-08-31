图文：让世界经济之水活起来中沙高委会首次会议举行严厉谴责极端暴力行径楼阳生任山西省代省长法律应当有所作为美印签署军事后勤支持协定罗塞夫就弹劾案做最后辩护
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 第6版 时事
·图文：让世界经济之水活起来
·中沙高委会首次会议举行
·严厉谴责极端暴力行径
·楼阳生任山西省代省长
·法律应当有所作为
·美印签署军事后勤支持协定
·罗塞夫就弹劾案做最后辩护
湖北日报电子版
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6 时事 2016.8.31 星期三
罗塞夫就弹劾案做最后辩护
    湖北日报讯 据新华社电 距弹劾案最终表决还有一天，被强制停职的巴西总统迪尔玛·罗塞夫29日出席参议院全体会议，为自己辩护，重申针对她的弹劾案是一场“政变”。
    罗塞夫当天在设在首都巴西利亚的参议院再次强调，她是获得5400万选票的合法当选总统，针对她的指控“不公平、荒诞”，出任代总统的副总统米歇尔·特梅尔是“篡位者”。
    这场弹劾案的主要依据是罗塞夫政府2014年平衡政府财政收支存在违法行为，包括未经国会许可向国有银行举债，以履行增加开支的承诺等。反对党指认她违反财政法和在巴西石油公司贪腐案调查上不作为。
    在5月12日的首轮投票后，罗塞夫被暂时停职180天，特梅尔出任代总统。在本月10日的第二轮投票中，弹劾案也获得通过。根据程序，巴西参议院对弹劾案的第三轮表决定于30日晚或31日举行。如果三分之二以上议员支持弹劾，罗塞夫将被罢免总统职务，特梅尔将取代她的职务出任总统至2018年本届任期结束。
    据巴西《圣保罗州报》最新调查显示，81名参议员中有53人表态将支持弹劾案，与通过弹劾案所需的三分之二票数仅差1票。另有19人表示将支持罗塞夫，其余的议员立场不明。


   
　