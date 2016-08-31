查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·图文：让世界经济之水活起来 ·中沙高委会首次会议举行 ·严厉谴责极端暴力行径 ·楼阳生任山西省代省长 ·法律应当有所作为 ·美印签署军事后勤支持协定 ·罗塞夫就弹劾案做最后辩护 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第9版 : 综合新闻 · 图文：让世界经济之水活起来 · 中沙高委会首次会议举行 · 严厉谴责极端暴力行径 · 楼阳生任山西省代省长 · 法律应当有所作为 · 美印签署军事后勤支持协定 · 罗塞夫就弹劾案做最后辩护 6 时事 2016.8.31 星期三 罗塞夫就弹劾案做最后辩护 湖北日报讯 据新华社电 距弹劾案最终表决还有一天，被强制停职的巴西总统迪尔玛·罗塞夫29日出席参议院全体会议，为自己辩护，重申针对她的弹劾案是一场“政变”。

罗塞夫当天在设在首都巴西利亚的参议院再次强调，她是获得5400万选票的合法当选总统，针对她的指控“不公平、荒诞”，出任代总统的副总统米歇尔·特梅尔是“篡位者”。

这场弹劾案的主要依据是罗塞夫政府2014年平衡政府财政收支存在违法行为，包括未经国会许可向国有银行举债，以履行增加开支的承诺等。反对党指认她违反财政法和在巴西石油公司贪腐案调查上不作为。

在5月12日的首轮投票后，罗塞夫被暂时停职180天，特梅尔出任代总统。在本月10日的第二轮投票中，弹劾案也获得通过。根据程序，巴西参议院对弹劾案的第三轮表决定于30日晚或31日举行。如果三分之二以上议员支持弹劾，罗塞夫将被罢免总统职务，特梅尔将取代她的职务出任总统至2018年本届任期结束。

据巴西《圣保罗州报》最新调查显示，81名参议员中有53人表态将支持弹劾案，与通过弹劾案所需的三分之二票数仅差1票。另有19人表示将支持罗塞夫，其余的议员立场不明。





