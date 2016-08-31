查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第6版 时事
·图文：让世界经济之水活起来
·中沙高委会首次会议举行
·严厉谴责极端暴力行径
·楼阳生任山西省代省长
·法律应当有所作为
·美印签署军事后勤支持协定
·罗塞夫就弹劾案做最后辩护
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体育
第11版 : 论丛
第12版 : 专题
第2版 : 时政要闻
第3版 : 不忘初心 继续前进
第4版 : 全力以赴 恢复重建
第5版 : 时政要闻
第6版 : 时事
第7版 : 评论
第9版 : 综合新闻
·
图文：让世界经济之水活起来
·
中沙高委会首次会议举行
·
严厉谴责极端暴力行径
·
楼阳生任山西省代省长
·
法律应当有所作为
·
美印签署军事后勤支持协定
·
罗塞夫就弹劾案做最后辩护
6
时事
2016.8.31 星期三
根治“演员天价片酬”
法律应当有所作为
湖北日报讯 据新华社电 十二届全国人大常委会第二十二次会议30日对电影产业促进法草案进行分组审议。“演员天价片酬”成为常委会组成人员关注的焦点问题之一。
“针对演员天价片酬问题，法律应当有所作为。”董中原委员说，“能否明确规定，一部电影中全部演员的片酬，最高不得超过该电影全部制作费用的30％，以法律的刚性规定为电影制作划上一条红线，有效引导制片人、导演和演员把社会效益放在首位。”
孙宝树委员说，电影制作成本过分向演员尤其是明星演员倾斜，势必会严重影响电影制作中编剧、布景、配音等相关制作环节的经费，导致电影空有明星阵容，而在故事情节、拍摄水平等方面的质量日益下降。这将不利于我国电影制作水平的提高和电影市场的繁荣。他建议，制定电影片酬管理制度，合理控制演员人工成本，以保障电影制作的质量。
车光铁委员说，目前我国电影产业收益大部分仅依靠票房和广告收入，最具商业价值的衍生产品开发则相对滞后，整个产业链条发展过短，建议对衍生产品开发鼓励和扶持政策进一步作出明确细化规定。