图文：让世界经济之水活起来中沙高委会首次会议举行严厉谴责极端暴力行径楼阳生任山西省代省长法律应当有所作为美印签署军事后勤支持协定罗塞夫就弹劾案做最后辩护
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 第6版 时事
·图文：让世界经济之水活起来
·中沙高委会首次会议举行
·严厉谴责极端暴力行径
·楼阳生任山西省代省长
·法律应当有所作为
·美印签署军事后勤支持协定
·罗塞夫就弹劾案做最后辩护
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6 时事 2016.8.31 星期三
根治“演员天价片酬”
法律应当有所作为
    湖北日报讯 据新华社电 十二届全国人大常委会第二十二次会议30日对电影产业促进法草案进行分组审议。“演员天价片酬”成为常委会组成人员关注的焦点问题之一。
    “针对演员天价片酬问题，法律应当有所作为。”董中原委员说，“能否明确规定，一部电影中全部演员的片酬，最高不得超过该电影全部制作费用的30％，以法律的刚性规定为电影制作划上一条红线，有效引导制片人、导演和演员把社会效益放在首位。”
    孙宝树委员说，电影制作成本过分向演员尤其是明星演员倾斜，势必会严重影响电影制作中编剧、布景、配音等相关制作环节的经费，导致电影空有明星阵容，而在故事情节、拍摄水平等方面的质量日益下降。这将不利于我国电影制作水平的提高和电影市场的繁荣。他建议，制定电影片酬管理制度，合理控制演员人工成本，以保障电影制作的质量。
    车光铁委员说，目前我国电影产业收益大部分仅依靠票房和广告收入，最具商业价值的衍生产品开发则相对滞后，整个产业链条发展过短，建议对衍生产品开发鼓励和扶持政策进一步作出明确细化规定。


   
　