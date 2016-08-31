图文：让世界经济之水活起来中沙高委会首次会议举行严厉谴责极端暴力行径楼阳生任山西省代省长法律应当有所作为美印签署军事后勤支持协定罗塞夫就弹劾案做最后辩护
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 第6版 时事
·图文：让世界经济之水活起来
·中沙高委会首次会议举行
·严厉谴责极端暴力行径
·楼阳生任山西省代省长
·法律应当有所作为
·美印签署军事后勤支持协定
·罗塞夫就弹劾案做最后辩护
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6 时事 2016.8.31 星期三
楼阳生任山西省代省长
    湖北日报讯 据新华社电山西省人大常委会第二十八次会议8月30日决定，接受李小鹏因工作变动辞去山西省省长职务的请求，任命楼阳生为山西省副省长、代理山西省省长。
    楼阳生，男，汉族，1959年10月生，浙江浦江人，1981年11月加入中国共产党，1976年8月参加工作，在职研究生学历，工商管理硕士学位。曾于2012年3月至2012年5月任湖北省委常委、组织部部长，于2012年5月至2014年6月任湖北省委常委、组织部部长、省委党校校长。


   
　