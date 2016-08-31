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第6版 时事
·图文：让世界经济之水活起来
·中沙高委会首次会议举行
·严厉谴责极端暴力行径
·楼阳生任山西省代省长
·法律应当有所作为
·美印签署军事后勤支持协定
·罗塞夫就弹劾案做最后辩护
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图文：让世界经济之水活起来
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中沙高委会首次会议举行
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严厉谴责极端暴力行径
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楼阳生任山西省代省长
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法律应当有所作为
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美印签署军事后勤支持协定
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罗塞夫就弹劾案做最后辩护
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时事
2016.8.31 星期三
楼阳生任山西省代省长
湖北日报讯 据新华社电山西省人大常委会第二十八次会议8月30日决定，接受李小鹏因工作变动辞去山西省省长职务的请求，任命楼阳生为山西省副省长、代理山西省省长。
楼阳生，男，汉族，1959年10月生，浙江浦江人，1981年11月加入中国共产党，1976年8月参加工作，在职研究生学历，工商管理硕士学位。曾于2012年3月至2012年5月任湖北省委常委、组织部部长，于2012年5月至2014年6月任湖北省委常委、组织部部长、省委党校校长。