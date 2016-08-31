图文：让世界经济之水活起来中沙高委会首次会议举行严厉谴责极端暴力行径楼阳生任山西省代省长法律应当有所作为美印签署军事后勤支持协定罗塞夫就弹劾案做最后辩护
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 第6版 时事
·图文：让世界经济之水活起来
·中沙高委会首次会议举行
·严厉谴责极端暴力行径
·楼阳生任山西省代省长
·法律应当有所作为
·美印签署军事后勤支持协定
·罗塞夫就弹劾案做最后辩护
湖北日报电子版
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6 时事 2016.8.31 星期三
外交部回应我驻吉尔吉斯斯坦使馆遇袭
严厉谴责极端暴力行径
    湖北日报讯 据新华社电 外交部发言人华春莹30日表示，中国驻吉尔吉斯斯坦使馆当地时间30日上午遭到汽车炸弹袭击，造成使馆3名人员轻伤，中方对此深感震惊并严厉谴责这一极端暴力行径。
    华春莹说，外交部已于第一时间启动应急响应机制，中方已要求吉方立即采取一切必要措施，确保中国在吉机构和人员安全，并迅速彻查事件真相，严惩凶手。
    华春莹说，恐怖主义是国际社会的公敌，是本地区国家面临的最严重威胁。
    华春莹表示，中方同样是恐怖主义受害者，将在双边和上海合作组织框架内加大同吉方等地区国家的反恐合作，坚决打击一切形式的恐怖主义，切实维护中方驻有关国家机构和人员安全，切实维护地区安全稳定。
    又讯 吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫当地时间30日下午下达指示，要求吉各强力部门立即彻查针对中国驻吉使馆的爆炸袭击事件。


   
　