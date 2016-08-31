查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·图文：让世界经济之水活起来 ·中沙高委会首次会议举行 ·严厉谴责极端暴力行径 ·楼阳生任山西省代省长 ·法律应当有所作为 ·美印签署军事后勤支持协定 ·罗塞夫就弹劾案做最后辩护 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第9版 : 综合新闻 · 图文：让世界经济之水活起来 · 中沙高委会首次会议举行 · 严厉谴责极端暴力行径 · 楼阳生任山西省代省长 · 法律应当有所作为 · 美印签署军事后勤支持协定 · 罗塞夫就弹劾案做最后辩护 6 时事 2016.8.31 星期三 外交部回应我驻吉尔吉斯斯坦使馆遇袭 严厉谴责极端暴力行径 湖北日报讯 据新华社电 外交部发言人华春莹30日表示，中国驻吉尔吉斯斯坦使馆当地时间30日上午遭到汽车炸弹袭击，造成使馆3名人员轻伤，中方对此深感震惊并严厉谴责这一极端暴力行径。

华春莹说，外交部已于第一时间启动应急响应机制，中方已要求吉方立即采取一切必要措施，确保中国在吉机构和人员安全，并迅速彻查事件真相，严惩凶手。

华春莹说，恐怖主义是国际社会的公敌，是本地区国家面临的最严重威胁。

华春莹表示，中方同样是恐怖主义受害者，将在双边和上海合作组织框架内加大同吉方等地区国家的反恐合作，坚决打击一切形式的恐怖主义，切实维护中方驻有关国家机构和人员安全，切实维护地区安全稳定。

又讯 吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫当地时间30日下午下达指示，要求吉各强力部门立即彻查针对中国驻吉使馆的爆炸袭击事件。





