查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第4版 全力以赴 恢复重建
·灾难再大，也冲不垮信心
·三级工作组在麻城形成合力
·广告
·图文：修复水毁桥
·大冶投入1200万元重建60所受灾学校
·蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集中重建
·损房受灾群众捐木材
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体育
第11版 : 论丛
第12版 : 专题
第2版 : 时政要闻
第3版 : 不忘初心 继续前进
第4版 : 全力以赴 恢复重建
第5版 : 时政要闻
第6版 : 时事
第7版 : 评论
第9版 : 综合新闻
·
灾难再大，也冲不垮信心
·
三级工作组在麻城形成合力
·
广告
·
图文：修复水毁桥
·
大冶投入1200万元重建60所
·
蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集
·
损房受灾群众捐木材
4
全力以赴 恢复重建
2016.8.31 星期三
损房受灾群众捐木材
湖北日报讯 记者陈鹏 通讯员陈勇 苏金华
25日，鹤峰县邬阳乡郭家村六组灾民晏和如的新房落成现场，一位特殊的捐赠人格外引人注目。
68岁的郭永立，晏和如的同村人。今年洪灾，郭永立的房子彻底毁损。该村党员干部迅速组织工匠，动员附近的村民帮忙，不到1个月，为郭永立建成新居。
这是一栋一层三间、占地近90平方米的房子，水泥地坪、砖混墙体、木构坡屋顶，尤其那一块块锃亮的瓷瓦和洁净的玻璃窗，映着山里的秋阳，金光灿灿的。郭永立感叹，“从来没想过住这么好的房子。”
8月10日，村干部又发动群众帮助出走30多年、且拖着严重腿疾的村民晏和如修建新屋。
看到村民积极投工投劳，平整场地，筹集砖瓦。郭永立找到村支书何明祥说，自己年纪大了，体力活帮不上什么忙，但家里修房屋时存留了一些木材，只要用得上，随便挑。
郭永立的主动捐赠，感动了所有人，也帮了晏和如的大忙。仅仅5天时间，一间40余平方米砖混房屋的主体完工。至8月25日，晏和如新家的卫生间、水电等设施完工。
“党的政策好，党的干部好，我报答不了这样的恩情。”郭永立说，自己捐点木材，也是尽一份心。